Зараз на найбільш привабливих АЗС автогаз коштує менше 25 грн/л. Але в найближчі тижні вартість цього ресурсу на АЗК може зрости до 28-29 грн/л.

Роздрібна вартість автогазу в Україні припинила зниження, яке тривало з 1 грудня 2023 року. За тиждень з 12 по 19 лютого більшість операторів підвищили ціни, в результаті чого середня ціна на автогаз у країні зросла на 0,02 грн/л, до 26,77 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

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Наразі збільшення вартості ресурсу фіксується у мережах середнього і нижнього цінового діапазону. Великі національні мережі поки не переглядали ціну на цей вид пального.

Нагадаємо, що гуртова вартість LPG помітно зросла на аукціонах внутрішніх виробників, а також у прайсах імпортерів. Першим у роздробі на зміни у гурті відреагував «Приват»: группа майже відразу підвищила ціни у роздрібній мережі. За тиждень залежно від регіону на «Авіасі», ANP і решті брендів «Привату» автогаз здорожчав на 0,15-0,65 грн/л.

У середньому найбільше здорожчав газ у мережі KLO — на 0,80 грн/л, до 27,79 грн/л, найменше — в мережі «БРСМ-Нафта» — на 0,05 грн/л, до 25,70 грн/л. Зазначимо, що в Запорізькій області на АЗК «БРСМ-Нафта» найнижча ціна на газ вукраїні — 24,49 грн/л. Найбільша — 29,89 грн/л — на АЗС Mango в Донецькій області. Найцікавіша пропозиція у «Авантаж 7» — нижче 25 грн/л.

Разом із тим представник мережі зі східного регіону не бачить навіть теоретичної можливості утримувати ціни на рівні минулого тижня. «На початку минулого тижня ми ще знижували ціну на стелі, реагувавши на дії конкурентів. Але з урахуванням нинішніх закупівельних цін ми вже не можемо тримати нижче від 26 грн/л», — зазначив один з операторів південно-східної частини України.

Протягом лютого в мережах преміум-сегменту газ здешевшав на 0,97 грн/л, дискаунт — на 0,73 грн/л. Станом на 19 лютого різниця між вартістю ресурсу в цих сегментах становить 2,43 грн/л.

Зі слів представників паливних компанії, протягом двох-трьох тижнів середня вартість ресурсу може повернутися до рівня початку січня. «З урахуванням динаміки зростання цін на дрібногуртові партії газу середня вартість ресурсу на АЗК може зрости до 28-29 грн/л», — поділилися думкою в одній із паливних компаній.