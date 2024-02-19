Сейчас на наиболее привлекательных АЗС автогаз стоит менее 25 грн/л. Но в ближайшие недели стоимость этого ресурса на АЗК может вырасти до 28-29 грн/л.

Розничная стоимость автогаза в Украине прекратила снижение, которое продолжалось с 1 декабря 2023 года. За неделю с 12 по 19 февраля большинство операторов повысили цены, в результате чего средняя цена на автогаз в стране выросла на 0,02 грн/л, до 26,77 грн/л. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

Читайте также: LPG на заправках перестает дешеветь

Сейчас увеличение стоимости ресурса фиксируется в сетях среднего и нижнего ценового диапазона. Крупные национальные сети пока не пересматривали цену на этот вид топлива.

Напомним, что оптовая стоимость LPG заметно выросла на аукционах внутренних производителей, а также в прайсах импортеров. Первым в рознице на изменения в опте отреагировал "Приват": группа почти сразу повысила цены в розничной сети. За неделю в зависимости от региона на "Авиасе", ANP и остальных брендов "Привата" автогаз подорожал на 0,15-0,65 грн/л.

В среднем больше всего подорожал газ в сети KLO - на 0,80 грн/л, до 27,79 грн/л, меньше всего - в сети "БРСМ-Нафта" - на 0,05 грн/л, до 25,70 грн/л. Отметим, что в Запорожской области на АЗК "БРСМ-Нафта" самая низкая цена на газ в Украине - 24,49 грн/л. Самая большая - 29,89 грн/л - на АЗС Mango в Донецкой области. Самое интересное предложение у "Авантаж 7" - ниже 25 грн/л.

Вместе с тем представитель сети из восточного региона не видит даже теоретической возможности держать цены на уровне прошлой недели. "В начале прошлой недели мы еще снижали цену на потолке, реагируя на действия конкурентов. Но с учетом нынешних закупочных цен мы уже не можем держать ниже 26 грн/л", - отметил один из операторов юго-восточной части Украины.

В течение февраля в сетях премиум-сегмента газ подешевел на 0,97 грн/л, дискаунт- - на 0,73 грн/л. По состоянию на 19 февраля разница между стоимостью ресурса в этих сегментах составляет 2,43 грн/л.

По словам представителей топливных компании, в течение двух-трех недель средняя стоимость ресурса может вернуться к уровню начала января. "С учетом динамики роста цен на мелкооптовые партии газа средняя стоимость ресурса на АЗК может вырасти до 28-29 грн/л", - поделились мнением в одной из топливных компаний.