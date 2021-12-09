Олександр Лукашенко змінить Mercedes-Maybach Pullman Guard на російський Aurus, який куплять у кредит

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив замінити машини у президентському автопарку. Замість німецьких Mercedes-Maybach, глава держави планує закупити автомобілі російської марки Aurus.

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Наразі невідомо, які моделі Aurus надійдуть до автопарку Лукашенка: офіційно Aurus продає броньований лімузин Senat L700, та седан Senat S600.

Вартість седана Aurus стартує з 326 тисяч доларів. За лімузин просять майже півтора мільйона доларів. Обидві моделі продають у комплектації Individual, що включає більше 70 опцій, у тому числі шкіряний салон з підсвічуванням, екрани “мультимедійки” для задніх пасажирів, чотиризонний клімат-контроль і камери кругового огляду.

У рух Aurus приводить гібридна силова установка з 4,4-літровим бензиновим V8. На пару з електродвигуном він розвиває 598 кінських сил і 880 Нм крутного моменту. Трансмісія - дев'ятиступінчастий автомат, повний привід за замовчуванням.

Зараз Лукашенко має броньований лімузин Mercedes-Maybach Pullman Guard, який помітили в Мінську в 2019 році. Модель, що є одним із найдорожчих представницьких автомобілів у світі, захищена за класом VR9: панелі кузова та скла можуть витримати обстріл зі штурмових гвинтівок. Рік тому повідомлялося, що МВС Білорусі закупило для супроводу президента сім 435-сильних кросоверів Mercedes-AMG GLE 53.