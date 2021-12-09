Александр Лукашенко сменит Mercedes-Maybach Pullman Guard на российский Aurus, который купят в кредит

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил заменить машины в президентском автопарке. Вместо немецких Mercedes-Maybach, глава государства планирует закупить автомобили российской марки Aurus.

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Пока неизвестно, какие модели Aurus поступят в автопарк Лукашенко: официально Aurus продает бронированный лимузин Senat L700 и седан Senat S600.

Стоимость седана Aurus стартует от 326 тысяч долларов. За лимузин просят почти полтора миллиона долларов. Обе модели продают в комплектации Individual, включающей более 70 опций, в том числе кожаный салон с подсветкой, экраны “мультимедийки” для задних пассажиров, четырехзонный климат-контроль и камеры кругового обзора.

В движение Aurus приводит гибридная силовая установка с 4,4-литровым бензиновым V8. На пару с электродвигателем он развивает 598 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента. Трансмиссия – девятиступенчатый автомат, полный привод по умолчанию.

Сейчас у Лукашенко бронированный лимузин Mercedes-Maybach Pullman Guard, который заметили в Минске в 2019 году. Модель, является одним из самых дорогих представительских автомобилей в мире, защищена по классу VR9: панели кузова и стекла могут выдержать обстрел из винтовок. Год назад сообщалось, что МВД Беларуси закупило для сопровождения президента семь 435-сильных кроссоверов Mercedes-AMG GLE 53.