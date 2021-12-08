Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) отменила специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% таможенной стоимости, которая была введена в действие со 2 мая этого года.

Соответствующее решение МКМТ от 6 декабря опубликовано в газете "Урядовый курьер" в среду и вступило в силу с момента опубликования.

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Как сообщалось, Минэкономики начало расследование по фактам дискриминационных действий со стороны Беларуси по обращению ассоциации "Укравтопром". Украинские предприятия, выпускающие автобусы всех классов, неоднократно обращали внимание на создание благоприятных условий для доминирования на рынке белорусских транспортных средств при наличии нескольких отечественных производителей.

МКМТ Украины решением от 16 апреля этого года установила дискриминационные факты и недружественные действия со стороны Беларуси в отношении украинских предприятий автомобилестроения и приняла адекватные, по ее мнению, меры.

По данным Гостаможслужбы, в 2020 году по общему коду 8702 (моторные транспортные средства для перевозки более 10 человек, включительно с водителем) в Украину ввезено из Беларуси автобусы на $38 млн (60% общего импорта) за полного отсутствия экспорта.

Грузовики полной массой 5-20 тонн из Беларуси было ввезено на $10,4 млн, более 20 тонн - на $34,13 млн (экспорта не было), спецавтомобилей по коду 8705 10 00 00 – на $4 млн (экспорта из Украины не было), по коду 8705 90 80 90 – на $5,76 млн (вывезено на $0,05 млн).

В то же время дистрибьютор Минского автозавода Торговый дом "МАЗ-Украина" обжаловал это решение в суде и смог добиться постановления Окружного административного суда Киева от 6 мая относительно его приостановления. В июле этот вердикт был подтвержден в апелляционной инстанции, а в начале ноября его подтвердил Верховный Суд.

"МАЗ-Украина "в своем административном иске просил признать действия МКМТ и Минэкономики противоправными, а решения недействительными, в частности, указывая на то, что" МАЗ-Украина " заключил договоры на поставку продукции в Украину на сумму более 181 млн грн по цене, которая учитывала спецпошлину, то есть до рассмотрения дела по сути контрагенты могут расторгнуть договоры поставок.