Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) скасувала спеціальне мито на імпорт автобусів, вантажних та спецавтомобілів з Білорусі в розмірі 35% митної вартості, яке було введено в дію з 2 травня цього року.

Відповідне рішення МКМТ від 6 грудня опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" у середу та набуло чинності з моменту опублікування.

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Як повідомлялося, Мінекономіки розпочало розслідування щодо фактів дискримінаційних дій з боку Білорусі за зверненням асоціації "Укравтопром". Українські підприємства, що випускають автобуси всіх класів, неодноразово звертали увагу на створення сприятливих умов для домінування на ринку білоруських транспортних засобів за наявності кількох вітчизняних виробників.

МКМТ України рішенням від 16 квітня цього року встановила дискримінаційні факти та недружні дії з боку Білорусі щодо українських підприємств автомобілебудування та вжила адекватних, на її думку, заходів.

За даними Держмитслужби, у 2020 році за загальним кодом 8702 (моторні транспортні засоби для перевезення понад 10 осіб, включно з водієм) в Україну ввезено з Білорусі автобуси на $38 млн (60% загального імпорту) за повної відсутності експорту.

Вантажівки повною масою 5-20 тонн з Білорусі було ввезено на $10,4 млн, понад 20 тонн - на $34,13 млн (експорту не було), спецавтомобілів за кодом 8705 10 00 00 – на $4 млн (експорту з України не було), за кодом 8705 90 80 90 – на $5,76 млн (вивезено на $0,05 млн).

Водночас дистриб'ютор Мінського автозаводу Торговельний дім "МАЗ-Україна" оскаржив це рішення в суді та зміг домогтися ухвали Окружного адміністративного суду Києва від 6 травня щодо його призупинення. У липні цей вердикт було підтверджено в апеляційній інстанції, а на початку листопада його підтвердив Верховний Суд.

"МАЗ-Україна" у своєму адміністративному позові просив визнати дії МКМТ та Мінекономіки протиправними, а рішення недійсними, зокрема, вказуючи на те, що "МАЗ-Україна" уклав договори на постачання продукції в Україну на суму понад 181 млн грн за ціною, яка враховувала спецмито, тобто до розгляду справи по суті контрагенти можуть розірвати договори поставок.