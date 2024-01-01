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Львівщина випередила Київ за першими реєстраціями вживаних авто

Названо найбільші регіональні ринки 2024 року та їх бестселери. Розрив між столицею та іншими регіонами у частині нових авто просто колосальний. Але у сегменті вживаних лідирує Львівщина.
Львівщина випередила Київ за реєстраціями авто - Auto24

Renault Duster залишається найпопулярнішим новим авто в Україні

Євген Гудущан
logo13 січня, 10:55
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За підсумками 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області, повідомляє Укравтопром.

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  • Впродовж року кияни придбали – 25 тис. нових легкових авто.
  • На Київщині було зареєстровано – 5831 новий авто.
  • Мешканці Дніпропетровщини купили – 5232 од.
  • В Одеській обл. – 3618 од.
  • На Львівщині – 3613 од.

На ринках Києва, Дніпропетровської обл. та Одещини бестселером року став компактний кросовер Renault Duster. На Київщині та у Львівській обл. найбільшим попитом користувався кросовер Toyota RAV-4.

Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у минулому році продемонстрували:

  • Львівська обл. – 26930 од.;
  • м.Київ – 19374 од.;
  • Київська обл. – 14756 од.;
  • Вінницька обл. – 13416 од.;
  • Дніпропетровська обл. – 12888 од.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону на ринках Львівщини, Київської та Вінницької областей був Volkswagen Golf. У столиці частіше обирали електромобіль Tesla Model Y. А на Дніпропетровщині першість віддали Renault Megane.

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