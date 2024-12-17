В Україні заборонили першу реєстрацію нових автомобілів нижче Євро 6

Закон 4144-IX, який регулює питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів було прийнято депутатами українського парламенту 17.12.2024.

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Згідно з нормами документа з початку 2025 року митне оформлення з метою вільного обігу та перша держреєстрація нових легкових автомобілів, здійснюється за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче, ніж Євро 6. Про це повідомляє Укравтопром.

При цьому вживані легкові автомобілі мають відповідати нормам не нижче Євро 2.

Окрім того обмеження не нижче Євро 5 поширюються на нові та вживані вантажівки, спецтехніку, автобуси, тягачі тощо. Норми Євро 6 для цих категорій транспорту будуть запроваджені з 2027 року.