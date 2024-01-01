У Європі наприкінці року почали масово купувати мотоцикли: що сталося

Схоже, статистика грудня переверне всю динаміку збуту такої техніки. Всі поспішають позбавитися від мотоциклів з екологічною нормою Євро5. А їх не просто багато, а дуже багато. І конкуренція за покупця шалена. Про це пише motorradonline.de та ряд інших часописів.

Кризовий виробник KTM зі своїми дочірніми брендами Husqvarna та GasGas сидить на горі запасів байків Євро 5. Він їх виробив багато, а зараз намагається за допомогою великих знижок і легально за допомогою щоденної реєстрації продати.

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Тепер навіть BMW, KTM, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Harley-Davidson, що були мрією багатьох і раніше та мали дорогу вартість, можна придбати на розпродажах за нижчою ціною.

У Німеччині, яка вважається однією з найбільших мотоциклетних ринків, стрибок у продажах байків стався уже в листопаді. Там у порівнянні з жовтнем реєстрація підскочила на 28,8% (зареєстровано 18265 од.), а до жовтня 2023 року – на 161,7%.

Загалом, із січня по листопад 2024 року було зареєстровано 219 128 мотоциклів у всіх категоріях. У це число увійшло 1755 чотириколісних байків (+26,4%) та 1516 трициклів (-6,3 відсотка).

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Експерти вже назвали листопад диким, а ситуацію довкола Євро 5+ божевільною. Про це конкретно вказують результати несподіваних нових реєстрацій у жовтні, після чого ринок мотоциклів повністю збожеволів у листопаді. Бренди KTM і BMW виявилися лідерами в очищенні своїх складів. Втім, інші бренди також не відставали. Це й справді вилилося у своєрідне ралі, хто першим позбудеться складських запасів.

Євро 5+ підганяє: кращі результати листопада на німецькому моторинку

BMW R 1300 GS: 6904 шт. Kawasaki Z 900: 4029 шт. Honda CB 750 Hornet 2892 шт. BMW R 1250 GS: 2546 шт. Yamaha MT-07: 2464 шт. Honda XL 750 Transalp: 2249 шт. Kawasaki Z 650: 2148 шт. BMW F 900 R: 2077 шт. Honda CBR 650 R: 1883 шт. Yamaha MT-09: 1826 шт.

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У жирний плюс пішли практично усі класи мотоциклів. Після одинадцяти місяців лідерами продажів серед легких скутерів продовжують залишатися Vespa GTS 125 Super (5222 од.), Vespa Primavera 125 (3703 од.) і Honda Forza 125 (2012 од.).

Що стосується легких мотоциклів, то найкраще за звітний період показали Honda CB 125 R (2386), за ними йдуть Yamaha MT-125 (2139) і Betamotor RR 125 (1786).

У рейтингу реєстрації моторолерів домінує Vespa GTS 300 Super (6416 од.), випереджаючи Honda Forza 350 (977) і Honda ADV 350 (885).

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Що стосується електромотоциклів (загалом 1353 нових реєстрацій), то там зменшення на 14,7% порівняно з попереднім роком. В цьому сегменті ніхто не штурмував продажі, оскільки акумуляторної техніки нова нормативна вимога Євро 5+ не стосується