Suzuki показала два нових мотоцикли 2025 модельного року

Новачки Dual-Purpose і Supermoto вже офіційно представлені виробником на одній з найбільших у світі виставок мотоциклів Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori (EICMA) у Мілані, Італія. Саме там вони уже привернули увагу шанувальників, хоча цінник їм менеджери так і не озвучили.

В центрі уваги опинився DR-Z4S. За своїм визначенням він має подвійне призначення, його можна з однаковою легкістю використовувати як на міських дорогах, так і на серйозному бездоріжжі. А ось про модель DR-Z4SM цього не скажеш, але його вже визнали надійним гравцем в категорії супер-мото.

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Обидва байки мають у своїх нещодавно розроблених сталевих рамах однаковий чотиритактний двигун DOHC об’ємом 398 "кубиків", ідентичні картери й вихлопні труби.

Під час перевірки транспортного засобу до зими перш за все перевірте акумулятор. Адже від нього залежить, чи зможе машина завестись в лютий мороз. Якщо АКБ пора замінити, зверніть увагу на Bosch – у цього виробника найширша лінійка батарей для сучасних автомобілів та мотоциклів, вони мають мінімальний саморозряд та забезпечують надійний старт після тривалого простою. Рекламна інформація

Модель DR-Z4S можна сприймати як універсальну машину подвійного призначення. Фото: Suzuki

Мотоцикли отримали нову електронною систему керування під назвою Suzuki Intelligent Ride, яка надає доступ до системи контролю тяги, селектора режимів руху та налаштування вимкнення ABS.

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При цьому в обох машинах DR чітко проглядається агресивний стиль. Розробники встановили світлодіодні ліхтарі та РК-панель приладів, а також оптимізували шини.

2025 Suzuki DR-Z4S

DR подвійного призначення базується на системі підвіски, що включає регульовану перевернуту вилку KYB з ходом 280 мм спереду та систему KYB ззаду, що забезпечує хід заднього колеса 296 мм.

Фото: Suzuki

Підвіска підтримує 21-дюймове переднє та 18-дюймове заднє колесо з дротяними спицями, обидва взуті в камерні шини подвійного призначення IRC GP-410.

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Візуально велосипед має мінімалістичний вигляд, де кілька частин тіла заважають побачити найважливіші компоненти велосипеда.

Японці почнуть продавати DR-Z4S у вигляді, який ви бачите в доданій галереї, у квітні наступного року за цінами, які ще не оголошені.

2025 Suzuki DR-Z4SM

Супермото-версія мотоцикла має більш міцний вигляд і пропонує дещо модифіковану систему підвіски.

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Звичайно, тут є обладнання KY у подібній конфігурації з DR-Z4S, але в цьому випадку воно налаштоване для більш спортивної їзди.

Фото: Suzuki

Це, серед іншого, означає 260 мм ходу підвіски для перевернутої вилки та 277 мм ходу заднього колеса. Обидві версії почнуть діяти з травня 2025 року за цінами, які поки що тримаються в таємниці.