Suzuki показала два новых мотоцикла 2025 модельного года

Новички Dual-Purpose и Supermoto уже официально представлены производителем на одной из крупнейших в мире выставок мотоциклов Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori (EICMA) в Милане, Италия. Именно там они уже привлекли внимание поклонников, хотя ценник им менеджеры так и не озвучили.

В центре внимания оказался DR-Z4S. По своему определению он имеет двойное назначение, его можно с одинаковой легкостью использовать как на городских дорогах, так и на серьезном бездорожье. А вот о модели DR-Z4SM этого не скажешь, но его уже признали надежным игроком в категории супер-мото.

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Оба байка имеют в своих недавно разработанных стальных рамах одинаковый четырехтактный двигатель DOHC объемом 398 "кубиков", идентичные картеры и выхлопные трубы.

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Модель DR-Z4S можно воспринимать как универсальную машину двойного назначения. Фото: Suzuki

Мотоциклы получили новую электронную систему управления под названием Suzuki Intelligent Ride, которая предоставляет доступ к системе контроля тяги, селектора режимов движения и настройки отключения ABS.

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При этом в обеих машинах DR четко просматривается агрессивный стиль. Разработчики установили светодиодные фонари и ЖК-панель приборов, а также оптимизировали шины.

2025 Suzuki DR-Z4S

DR двойного назначения базируется на системе подвески, включающей регулируемую перевернутую вилку KYB с ходом 280 мм спереди и систему KYB сзади, что обеспечивает ход заднего колеса 296 мм.

Фото: Suzuki

Подвеска поддерживает 21-дюймовое переднее и 18-дюймовое заднее колесо с проволочными спицами, оба обуты в камерные шины двойного назначения IRC GP-410.

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Визуально велосипед имеет минималистичный вид, где несколько частей тела мешают увидеть важнейшие компоненты велосипеда.

Японцы начнут продавать DR-Z4S в виде, который вы видите в прилагаемой галерее, в апреле следующего года по ценам, которые еще не объявлены.

2025 Suzuki DR-Z4SM

Супермото-версия мотоцикла имеет более прочный вид и предлагает несколько модифицированную систему подвески.

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Конечно, здесь есть оборудование KY в подобной конфигурации с DR-Z4S, но в этом случае оно настроено для более спортивной езды.

Фото: Suzuki

Это, среди прочего, означает 260 мм хода подвески для перевернутой вилки и 277 мм хода заднего колеса. Обе версии начнут действовать с мая 2025 года по ценам, которые пока держатся в тайне.