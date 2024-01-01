В Европе в конце года начали массово покупать мотоциклы: что произошло

Похоже, статистика декабря перевернет всю динамику сбыта такой техники. Все спешат избавиться от мотоциклов с экологической нормой Евро 5. А их не просто много, а очень много. И конкуренция за покупателя бешеная. Об этом пишет motorradonline.de и ряд других ресурсов.

Кризисный производитель KTM со своими дочерними брендами Husqvarna и GasGas сидит на горе запасов байков Евро 5. Он их произвел много, а сейчас пытается с помощью больших скидок и легально с помощью ежедневной регистрации продать.

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Теперь даже BMW, KTM, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Harley-Davidson, что были мечтой многих и раньше и имели дорогую стоимость, можно приобрести на распродажах по более низкой цене.

В Германии, которая считается одной из крупнейших мотоциклетных рынков, скачок в продажах байков произошел уже в ноябре. Там по сравнению с октябрем регистрация подскочила на 28,8% (зарегистрировано 18265 ед.), а к октябрю 2023 года – на 161,7%.

В общем, с января по ноябрь 2024 года было зарегистрировано 219 128 мотоциклов во всех категориях. В это число вошло 1755 четырехколесных байков (+26,4%) и 1516 трициклов (-6,3 процента).

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Эксперты уже назвали ноябрь диким, а ситуацию вокруг Евро 5+ сумасшедшей. Об этом конкретно указывают результаты неожиданных новых регистраций в октябре, после чего рынок мотоциклов полностью обезумел в ноябре. Бренды KTM и BMW оказались лидерами в очистке своих складов. Впрочем, другие бренды также не отставали. Это и правда вылилось в своеобразное ралли, кто первым избавится от складских запасов.

Евро 5+ подгоняет: лучшие результаты ноября на немецком моторынке

BMW R 1300 GS: 6904 шт. Kawasaki Z 900: 4029 шт. Honda CB 750 Hornet 2892 шт. BMW R 1250 GS: 2546 шт. Yamaha MT-07: 2464 шт. Honda XL 750 Transalp: 2249 шт. Kawasaki Z 650: 2148 шт. BMW F 900 R: 2077 шт. Honda CBR 650 R: 1883 шт. Yamaha MT-09: 1826 шт.

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В жирный плюс ушли практически все классы мотоциклов. После одиннадцати месяцев лидерами продаж среди легких скутеров продолжают оставаться Vespa GTS 125 Super (5222 ед.), Vespa Primavera 125 (3703 ед.) и Honda Forza 125 (2012 ед.).

Что касается легких мотоциклов, то лучше всего за отчетный период показали Honda CB 125 R (2386), за ними следуют Yamaha MT-125 (2139) и Betamotor RR 125 (1786).

В рейтинге регистрации мотороллеров доминирует Vespa GTS 300 Super (6416 ед.), опережая Honda Forza 350 (977) и Honda ADV 350 (885).

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Что касается электромотоциклов (всего 1353 новых регистраций), то там уменьшение на 14,7% по сравнению с предыдущим годом. В этом сегменте никто не штурмовал продажи, поскольку аккумуляторной техники новое нормативное требование Евро 5+ не касается