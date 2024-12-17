В Украине запретили первую регистрацию новых автомобилей ниже Евро 6

Закон 4144-IX, регулирующий вопрос ввоза на таможенную территорию Украины и проведение первой государственной регистрации транспортных средств, был принят депутатами украинского парламента 17.12.2024.

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Согласно норм документа с начала 2025 года таможенное оформление с целью свободного обращения и первая госрегистрация новых легковых автомобилей осуществляется при условии их соответствия экологическим нормам не ниже, чем Евро 6. Об этом сообщает Укравтопром.

При этом б/у легковые автомобили должны соответствовать нормам не ниже Евро 2.

Кроме того, ограничения не ниже Евро 5 распространяются на новые и подержанные грузовики, спецтехнику, автобусы, тягачи и т.д. Нормы Евро 6 для этих категорий транспорта будут введены с 2027 года.