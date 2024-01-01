Львовщина опередила Киев по первым регистрациям подержанных авто

Renault Duster остается самым популярным новым авто в Украине
По итогам 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области, сообщает Укравтопром.
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- В течение года киевляне приобрели – 25 тыс. новых легковых авто.
- На Киевщине было зарегистрировано – 5831 новый авто.
- Жители Днепропетровщины купили – 5232 ед.
- В Одесской обл. – 3618 ед.
- На Львовщине – 3613 ед.
На рынках Киева, Днепропетровской обл. и Одесской области бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster. На Киевщине и во Львовской обл. наибольшим спросом пользовался кроссовер Toyota RAV-4.
Наибольшие показатели по регистрации ввезенных из-за границы подержанных легковушек в прошлом году продемонстрировали:
- Львовская обл. – 26930 ед.;
- г.Киев – 19374 ед.;
- Киевская обл. – 14756 ед.;
- Винницкая обл. – 13416 ед.;
- Днепропетровская обл. – 12888 ед.
Самым популярным подержанным автомобилем из-за рубежа на рынках Львовщины, Киевской и Винницкой областей был Volkswagen Golf. В столице чаще выбирали электромобиль Tesla Model Y. А на Днепропетровщине первенство отдали Renault Megane.