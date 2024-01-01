Львовщина опередила Киев по первым регистрациям подержанных авто

По итогам 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области, сообщает Укравтопром.

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В течение года киевляне приобрели – 25 тыс. новых легковых авто.

На Киевщине было зарегистрировано – 5831 новый авто.

Жители Днепропетровщины купили – 5232 ед.

В Одесской обл. – 3618 ед.

На Львовщине – 3613 ед.

На рынках Киева, Днепропетровской обл. и Одесской области бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster. На Киевщине и во Львовской обл. наибольшим спросом пользовался кроссовер Toyota RAV-4.

Наибольшие показатели по регистрации ввезенных из-за границы подержанных легковушек в прошлом году продемонстрировали:

Львовская обл. – 26930 ед.;

г.Киев – 19374 ед.;

Киевская обл. – 14756 ед.;

Винницкая обл. – 13416 ед.;

Днепропетровская обл. – 12888 ед.

Самым популярным подержанным автомобилем из-за рубежа на рынках Львовщины, Киевской и Винницкой областей был Volkswagen Golf. В столице чаще выбирали электромобиль Tesla Model Y. А на Днепропетровщине первенство отдали Renault Megane.