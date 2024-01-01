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Львовщина опередила Киев по первым регистрациям подержанных авто

Названы крупнейшие региональные рынки 2024 года и их бестселлеры. Разрыв между столицей и другими регионами в части новых авто просто колоссальный. Но в сегменте подержанных лидирует Львовщина.
Львовщина опередила Киев по регистрациям авто - Auto24

Renault Duster остается самым популярным новым авто в Украине

Евгений Гудущан
logo13 января, 10:55
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По итогам 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области, сообщает Укравтопром.

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  • В течение года киевляне приобрели – 25 тыс. новых легковых авто.
  • На Киевщине было зарегистрировано – 5831 новый авто.
  • Жители Днепропетровщины купили – 5232 ед.
  • В Одесской обл. – 3618 ед.
  • На Львовщине – 3613 ед.

На рынках Киева, Днепропетровской обл. и Одесской области бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster. На Киевщине и во Львовской обл. наибольшим спросом пользовался кроссовер Toyota RAV-4.

Наибольшие показатели по регистрации ввезенных из-за границы подержанных легковушек в прошлом году продемонстрировали:

  • Львовская обл. – 26930 ед.;
  • г.Киев – 19374 ед.;
  • Киевская обл. – 14756 ед.;
  • Винницкая обл. – 13416 ед.;
  • Днепропетровская обл. – 12888 ед.

Самым популярным подержанным автомобилем из-за рубежа на рынках Львовщины, Киевской и Винницкой областей был Volkswagen Golf. В столице чаще выбирали электромобиль Tesla Model Y. А на Днепропетровщине первенство отдали Renault Megane.

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