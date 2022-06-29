Львівська митниця збільшила кількість пунктів пропуску для ввезення автомобілів під нульове розмитнення та подовжила графік роботи.

Цими днями перед пунктами пропуску на в’їзд в Україну утворилися черги з автомобілів, які ввозять фізичні особи за спрощеною системою оподаткування.

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Аби скоротити час очікування у чергах, в зоні діяльності Львівської митниці запроваджено такий формат роботи:

транспортні засоби пропускатимуть на територію України у всіх автомобільних пунктах пропуску;

у пунктах пропуску “Краківець – Корчова” і “Рава-Руська – Гребенне” збільшено кількість працівників митниці;

внесено зміни в графік роботи митного поста «Городок», де відбувається оформлення та реєстрація транспортних засобів.

“29 і 30 червня роботу підрозділів митного поста “Городок” (відділ митного оформлення №2, який розташований у м. Городок, і відділ митного оформлення №4 в с. Зимна Вода Львівської області) буде продовжено до 23:00, до початку дії комендантської години, – запевнив в. о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков. – І такий формат роботи триватиме до кінця червня”.