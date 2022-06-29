Львовская таможня увеличила количество пунктов пропуска для ввоза автомобилей под нулевую растаможку и продлила график работы.

В эти дни перед пунктами пропуска на въезд в Украину образовались очереди из автомобилей, которые ввозят физические лица по упрощенной системе налогообложения.

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Чтобы сократить время ожидания в очередях, в зоне деятельности Львовской таможни введен такой формат работы:

транспортные средства будут пропускать на территорию Украины во всех автомобильных пунктах пропуска;

в пунктах пропуска “Краковец – Корчова” и “Рава-Русская – Гребенне” увеличено количество работников таможни;

внесены изменения в график работы таможенного поста “Городок”, где происходит оформление и регистрация транспортных средств.

“29 и 30 июня работа подразделений таможенного поста “Городок” (отдел таможенного оформления № 2, который расположен в г. Городок, и отдел таможенного оформления № 4 в с. Зымна Вода Львовской области) будет продлена до 23:00, до начала действия комендантского часа, – заверил и. о. начальника Львовской таможни Даниил Меньшиков. – И такой формат работы продлится до конца июня”.