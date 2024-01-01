Львівська шпаківня схожа на камеру контролю руху, тож водії знижують швидкість

У польському містечку Львові Шльонському з’явилась годівниця для птахів, яка дуже нагадує місцеві камери контролю швидкості автомобілів. Він розміщений на вулиці Грифовській.

Якщо ж придивитися, ця конструкція – звичайна годівниця для птахів, однак на швидкості так не здається, повідомляє сайт lwowek24.pl.

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Мета встановлення цього незвичайного пристрою – змусити водіїв знизити швидкість. Його форма і колір нагадують класичну камеру контролю швидкості у Польщі (в Україні вони інші).

Це спонукає водіїв прибрати ногу з педалі газу, думаючи, що вони можуть отримати штраф за швидку їзду. Однак замість радіолокаційних технологій всередині «камери швидкості» є корми для птахів, які приваблюють крилатих мешканців Львова Шльонського.

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Проект несправжньої камери — цікавий експеримент. Це креативний спосіб привернути увагу до проблеми перевищення швидкості, одночасно пропагуючи збереження природи. Однак виникає питання, чи слід ширше використовувати такі рішення, і якщо так, то як їх можна вдосконалити?

Адже фігурки несправжніх пішоходів, як тільки з’явились на вулицях наших міст, теж працюють лише перший раз. Надалі водії звикають до них та продовжують їхати повз них, не знижуючи швидкість.