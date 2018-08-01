Райдшерінговий сервіс закликає водіїв забути про особистий транспорт.

Популярний у США сервіс Lyft, що у якійсь подібний до більш відомого відомого в нас Uber, пропонує користувачам відмовитись від своїх машин у обмін на $550 на місяць.

Нажаль, пропозиція обмежена – Lyft надасть такі умови лише 100 мешканцям міста Чікаго з своїх користувачів. Сума буде розподілена на оплату поїздок на кількох видах транспорту: 300 доларів можна використати на поїздки на райдшерінгових машинах, 45 – на аренду велосипедів сервісу Divvy, 100 – на каршерінг Zipcar, та 105 доларів на громадський транспорт – метро та автобус.

Працює це так: мешканець Чікаго заповнює заявку на сайті Lyft, встановити на свою машину трекер, що доводитиме вашу відмову від користування нею, і отримати власний рахунок від сервісу, на якому будуть кошти для поїздок.

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