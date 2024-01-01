Лише три з десяти імпортованих авто у 2024 році були нові

Понад 228 тисяч авто вперше зареєстрували в Україні за 7 місяців 2024 року за даними Міністерства внутрішніх справ.

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Це на 14,2% більше, ніж минулоріч. 71% від усіх ввезених авто цьогоріч були вживаними. Цьогоріч середній вік імпортованих авто — 9 років. Попит на електроавто виріс на 83%

71% імпортованих цьогоріч авто — вживані. Наразі середній вік ввезених вживаних транспортних засобів склав 9 років. 42% вживаних авто, які були завезені в Україну, мають вік 10 та більше років.

Найбільше нововвезених авто зареєстрували у Києві — 13,7%. До топ-3 потрапили також Львівщина (10,2%) та Одещина (7,4%).

Попитом українців стабільно користуються:

Volkswagen — 25 498 авто (11,2%)

Renault — 17 479 авто (7,7%)

Audi — 13 173 авто або 5,8%.

Щодо моделей, то найбільше було імпортовано Skoda Octavia — 5 047 одиниць. Наступні позиції зайняли Volkswagen Golf та Volkswagen Passat — 4 965 та 4 147 авто відповідно.

Бензинові авто залишаються найбільш популярними — це майже кожен другий ввезений цьогоріч автомобіль. Дизельними були 27,5% ввезених цьогоріч авто. Попри те, що імпорт електрокарів виріс в 1,8 разів за рік, у загальній кількості на них припадає лише 13,1% нововвезених авто.