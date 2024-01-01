Только три из десяти импортированных авто в 2024 году были новые

Более 228 тысяч авто впервые зарегистрировали в Украине за 7 месяцев 2024 года по данным Министерства внутренних дел.

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Это на 14,2% больше, чем в прошлом году. 71% от всех ввезенных авто в этом году были подержанными. В этом году средний возраст импортируемых авто - 9 лет. Спрос на электроавто вырос на 83%

71% импортируемых в этом году авто - подержанные. Сейчас средний возраст ввезенных подержанных транспортных средств составил 9 лет. 42% подержанных авто, которые были завезены в Украину, имеют возраст 10 и более лет.

Больше всего нововвезенных авто зарегистрировали в Киеве - 13,7%. В топ-3 попали также Львовская область (10,2%) и Одесская область (7,4%).

Спросом украинцев стабильно пользуются:

Volkswagen - 25 498 авто (11,2%)

Renault - 17 479 авто (7,7%)

Audi - 13 173 авто или 5,8%.

Относительно моделей, то больше всего было импортировано Skoda Octavia - 5 047 единиц. Следующие позиции заняли Volkswagen Golf и Volkswagen Passat - 4 965 и 4 147 авто соответственно.

Бензиновые авто остаются наиболее популярными - это почти каждый второй ввезенный в этом году автомобиль. Дизельными были 27,5% ввезенных в этом году авто. Несмотря на то, что импорт электрокаров вырос в 1,8 раз за год, в общем количестве на них приходится лишь 13,1% нововвезенных авто.