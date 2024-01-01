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Названы самые популярные новые легковушки июля

Десять самых популярных моделей сформировали треть июльского рынка новых легковушек.
Названы ТОП-10 новых легковушек июля - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Renault Duster остается самым популярным авто в Украине

Евгений Гудущан
logo2 августа, 13:50
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По данным Укравтопром, в прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто с большим отрывом продолжил удерживать Renault Duster.

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Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4. А "бронзу" месяца получил электромобиль Honda M-NV.

В ТОП-10 легковушек июля 2024 года, по версии Укравтопрома, вошли:

  1. Renault Duster - 541 ед.;
  2. Toyota RAV-4 - 387 ед.;
  3. Honda M-NV - 239 ед.;
  4. Toyota Camry - 180 ед.;
  5. Mazda CX5 - 147 ед.;
  6. Toyota Hilux - 143 ед.;
  7. Kia Sportage - 141 ед.;
  8. BYD Song Plus - 134 ед.;
  9. Volkswagen Touareg - 130 ед.;
  10. Skoda Octavia - 123 ед.
#Новости #Aвтобизнес