Названы самые популярные новые легковушки июля

По данным Укравтопром, в прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто с большим отрывом продолжил удерживать Renault Duster.

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Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4. А "бронзу" месяца получил электромобиль Honda M-NV.

В ТОП-10 легковушек июля 2024 года, по версии Укравтопрома, вошли: