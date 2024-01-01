Названы самые популярные новые легковушки июля

ФОТО: УкрАвтопром|
Renault Duster остается самым популярным авто в Украине
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2 августа, 13:50
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По данным Укравтопром, в прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто с большим отрывом продолжил удерживать Renault Duster.
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Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4. А "бронзу" месяца получил электромобиль Honda M-NV.
В ТОП-10 легковушек июля 2024 года, по версии Укравтопрома, вошли:
- Renault Duster - 541 ед.;
- Toyota RAV-4 - 387 ед.;
- Honda M-NV - 239 ед.;
- Toyota Camry - 180 ед.;
- Mazda CX5 - 147 ед.;
- Toyota Hilux - 143 ед.;
- Kia Sportage - 141 ед.;
- BYD Song Plus - 134 ед.;
- Volkswagen Touareg - 130 ед.;
- Skoda Octavia - 123 ед.