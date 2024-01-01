Названі найпопулярніші нові легковики липня

За даними Укравтопром, у минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто з великим відривом продовжив утримувати Renault Duster.

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Другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4. А «бронзу» місяця отримав електромобіль Honda M-NV.

До ТОП-10 легковиків липня 2024 року, за версією Укравтопрому, увійшли: