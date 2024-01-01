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Названі найпопулярніші нові легковики липня

Десять найпопулярніших моделей сформували третину липневого ринку нових легковиків.
Названі ТОП-10 нових легковиків липня - Auto24

Renault Duster залишається найпопулярнішим авто в Україні

Євген Гудущан
logo2 серпня, 13:50
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За даними Укравтопром, у минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто з великим відривом продовжив утримувати Renault Duster.

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Другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4. А «бронзу» місяця отримав електромобіль Honda M-NV.

До ТОП-10 легковиків липня 2024 року, за версією Укравтопрому, увійшли:

  1. Renault Duster - 541 од.;
  2. Toyota RAV-4 - 387 од.;
  3. Honda M-NV - 239 од.;
  4. Toyota Camry - 180 од.;
  5. Mazda CX5 - 147 од.;
  6. Toyota Hilux - 143 од.;
  7. Kia Sportage - 141 од.;
  8. BYD Song Plus - 134 од.;
  9. Volkswagen Touareg - 130 од.;
  10. Skoda Octavia - 123 од.
#Новини #Автобізнес