Система WiM вже штрафує автовласників на 51 тис. грн за "перевантаження" на дорогах "Великого будівництва"

Система автоматичного габаритно-вагового контролю WiM, яка була запущена в опівночі 1 жовтня виписала перший штраф за зафіксоване їм порушення габаритно-вагових обмежень. І відразу на максимальну суму - 51 000 гривен. Про це повідомив в Facebook заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

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Вантажівка, яку зафіксувала система, рухався з перевищенням допустимої маси на 39%.

"За допомогою вбудованих в дорожнє покриття датчиків, система WIM (Weigh-in-Motion) дозволяє визначити вагу автомобіля. Камери фіксують швидкість, габарити і номерні знаки транспортних засобів. Дані про порушення передаються і обробляються в Центрі обробки даних Державної служби України з безпеки на транспорті ", - пояснює Найєм.

Інспектор, за його словами, не може скасувати зафіксоване порушення. Він лише перевіряє дані, формує постанову і накладає електронний підпис. Після цього постанову з реквізитами на оплату автоматично направляється юридичному власнику автомобіля або особисто директору підприємства (якщо авто зареєстровано на юридичну особу).

Основна мета новації - захистити від руйнування дороги, відновлені за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". "Наша мета - не нарахувати якомога більше штрафів, а захистити дороги і мотивувати перевізників і вантажовідправників не порушувати, дотримуватися правил і запобігти руйнуванню доріг. Зараз ми розміщуємо майданчики WiM на всіх ключових дорожніх та мостових об'єктах" Великий будівництва "", - пояснює Найєм .

Зараз на дорогах України працюють 52 комплекси WiM. До кінця року їх стане вдвічі більше.