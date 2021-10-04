Система WiM уже штрафует автовладельцев на 51 тыс. грн за "перегрузку" на дорогах "большого строительства"

Система автоматического габаритно-весового контроля WiM, которая была запущена в полночь 1 октября, выписала первый штраф за зафиксированное им нарушение габаритно-весовых ограничений. И сразу на максимальную сумму – 51 000 гривен. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

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Грузовик, который зафиксировала система, двигался с превышением допустимой массы на 39%.

"С помощью встроенных в дорожное покрытие датчиков, система WIM (Weigh-in-Motion) позволяет определить вес автомобиля. Камеры фиксируют скорость, габариты и номерные знаки транспортных средств. Данные о нарушениях передаются и обрабатываются в Центре обработки данных Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ", – объясняет Найем.

Инспектор, по его словам, не может отменить зафиксированное нарушение. Он лишь проверяет данные, формирует постановление и накладывает электронную подпись. После этого постановление с реквизитами на оплату автоматически направляется юридическому владельцу автомобиля или лично директору предприятия (если авто зарегистрировано на юридическое лицо).

Основная цель новации – защитить от разрушения дороги, восстановленные по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство". "Наша цель – не начислить как можно больше штрафов, а защитить дороги и мотивировать перевозчиков и грузоотправителей не нарушать, соблюдать правила и предотвратить разрушение дорог. Сейчас мы размещаем площадки WiM на всех ключевых дорожных и мостовых объектах "Большого строительства"", – объясняет Найем .

На данный момент на дорогах Украины работают 52 комплекса WiM. К концу года их станет вдвое больше.