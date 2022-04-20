Російські оператори залізничного рухомого складу нарікають на складнощі при проїзді вагонів через європейські країни, зокрема транзитом до Калінінграда.

Як зазначається у листі російської спілки операторів залізничного транспорту (СОЗТ) до мінтрансу РФ від 13 квітня, близько 1 тис. вагонів, які прямували в Калінінград, застрягли в Литві, повідомляє видання "Коммерсант". За даними видання, йдеться зокрема про цистерни з нафтовими вантажами.

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"На вимогу литовської влади проводяться тривалі (від 7 до 14 днів і більше) перевірки номенклатури товару, що перевозиться, відомостей про платіж за перевезення литовською територією на предмет дотримання антиросійських санкцій, що викликає суттєву затримку транзиту вантажів і порожнього рухомого складу територією Литви", – йдеться у листі.

У листі уточняється, що також "системний характер" має "псування (шляхом нанесення графіті) сторонніми особами вагонів, що прямують через територію Литви". При виїзді факт пошкодження вагонів не фіксується.

СОЗТ стверджує і про наявність фактів затримання законно ввезених вагонів російських компаній на території Фінляндії.

Також у документі йдеться про те, що поромна переправа до Калінінграда Усть-Луга – Балтійськ досягла максимуму провізної ємності і у разі закриття сухопутних маршрутів збільшити доставку вантажів морським транспортом неможливо без додаткових поромів.

За даними видання, російські відправники вантажу в березні зіткнулися з відмовою залізничних операторів надавати цистерни для транзиту через Прибалтику в Калінінградську область через ризик втрати вагонів внаслідок санкцій ЄС і США, а також складнощів при експедируванні вантажів. Це призвело до того, що у регіоні виник дефіцит дизпального на низці АЗС.

Як повідомлялося раніше, за підрахунками російського уряду, в РФ у простої перебувають понад 150 тис. порожніх залізничних вагонів через зміну напрямків вантажопотоків унаслідок санкцій проти Росії.