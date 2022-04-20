Российские операторы железнодорожного подвижного состава сетуют на сложности при проезде вагонов через европейские страны, в том числе транзитом в Калининград.

Как отмечается в письме российского союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) минтрансу РФ от 13 апреля, около 1 тыс. вагонов, которые направлялись в Калининград, застряли в Литве, сообщает издание "Коммерсант". По данным издания, речь идет, в частности о цистернах с нефтяными грузами.

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"По требованию литовских властей проводятся длительные (от 7 до 14 дней и более) проверки номенклатуры перевозимого товара, сведений о платеже за перевозку по литовской территории на предмет соблюдения антироссийских санкций, что вызывает существенную задержку транзита грузов и пустого подвижного состава по территории Литвы", – говорится в письме.

В письме уточняется, что также "системный характер" имеет "порчи (путем нанесения граффити) посторонними лицами вагонов, следующих через территорию Литвы". При выезде факт повреждения вагонов не фиксируется.

СОЖТ утверждает и о наличии фактов задержания законно ввезенных вагонов российских компаний на территории Финляндии.

Также в документе говорится о том что паромная переправа в Калининград Усть-Луга – Балтийск достигла максимума провозной емкости, и в случае закрытия сухопутных маршрутов, увеличить доставку грузов морским транспортом невозможно без дополнительных паромов.

По данным издания, российские отправители груза в марте столкнулись с отказом железнодорожных операторов предоставлять цистерны для транзита через Прибалтику в Калининградскую область из-за риска потери вагонов вследствие санкций ЕС и США, а также сложностей при экспедировании грузов. Это привело к тому, что в регионе возник дефицит дизтоплива на ряде АЗС.

Как сообщалось ранее, по подсчетам российского правительства, в РФ в простое находятся более 150 тыс. порожних железнодорожных вагонов из-за смены направлений грузопотоков вследствие санкций против России.