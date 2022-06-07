Ціни на нові авто завжди прив’язані до долара або євро, але усі розрахунки українці змушені проводити у гривні. Ця ситуація створює величезне поле для маневру, адже курс може бути дуже різним.

Зобов’язання гривневих розрахунків виправдане при певній стабільності, але під час кризи, революції або війни курс локальної валюти вмить робить усіх мешканців країни біднішими. Особливо сильно це відчувається з імпортними товарами, у тому числі з автомобілями.

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Вільні розрахунки у доларах або євро в Україні заборонені тому продавці нових автомобілів вимушені приймати лише гривню. При нинішній нестабільній ситуації продавцям допомагає тимчасова фіксація курсу. Принаймні для клієнта це зручно.

Переглянувши пропозиції автосалонів можна виділити чимало варіантів, для яких дилери зафіксували курс на рівні 29-35 гривень за долар.

Долар по 28,90

Volvo XC40 T4 2.0 AT AWD Inscription

Ціна: 1 499 310 грн ($51 860)

Пальне / потужність: бензин / 190 к.с.

Volvo XC90 T5 2.0 AT AWD KERS Inscription

Ціна: 2 062 014 грн ($71 324)

Пальне / потужність: бензин / 250 к.с.

Долар по 29,25

Jeep Grand Cherokee 3.0TD АТ Overland

Ціна: 1 547 325 ($52 900)

Пальне / потужність: дизель / 250 к.с.

Jeep Wrangler Unlimited 2.0i AT AWD Sahara

Ціна: 1 716 975 грн ($58 700)

Пальне / потужність: бензин / 272 к.с.

Jetour X70 1.5 TCI MT Luxury

Ціна: 465 075 ($15 900)

Пальне / потужність: бензин / 147 к.с.

Jetour X70 1.5 TCI AT Luxury

Ціна: 488 475 ($16 700)

Пальне / потужність: бензин / 147 к.с.

Долар по 29,60

Chery Tiggo 2 1.5 MT Classic

Ціна: 325 600 грн ($11 00)

Пальне / потужність: бензин / 106 к.с.

Chery Tiggo 2 Pro 1.5 MT Luxury

Ціна: 408 840 грн ($13 813)

Пальне / потужність: бензин / 109 к.с.

Chery Tiggo 2 Pro 1.5 CVT Luxury+

Ціна: 476 560 грн ($16 100)

Пальне / потужність: бензин / 109 к.с.

Chery Tiggo 7 Pro 1.5 TCI CVT Luxury

Ціна: 594 960 грн ($20 100)

Пальне / потужність: бензин / 147 к.с.

Jetour X70 1.5 TCI MT Luxury

Ціна: 559 440 грн ($18 900)

Пальне / потужність: бензин / 147 к.с.

Долар по 30

Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD Instyle

Ціна: 852 000 грн ($28 400)

Пальне / потужність: бензин / 150 к.с.

Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD Instyle

Ціна: 868 000 грн ($28 934)

Пальне / потужність: бензин / 150 к.с.

Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2WD Invite

Ціна: 794 000 грн ($26 467)

Пальне / потужність: бензин / 145 к.с.

Volkswagen Golf 1.4 TSI AT Style

Ціна: 999 000 грн ($33 300)

Пальне / потужність: бензин / 150 к.с.

Volkswagen Passat 2.0 TDI DSG Elegance

Ціна: 1 440 000 грн ($48 000)

Пальне / потужність: дизель / 150 к.с.

Volkswagen T6 Transporter 2.0 TDI DSG 4x4 ND

Ціна: 2 670 000 грн ($89 000)

Пальне / потужність: дизель / 199 к.с.

Volkswagen Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion Elegance

Ціна: 1 320 000 грн ($44 000)

Пальне / потужність: бензин / 220 к.с.

Долар по 31,80

Audi Q3 35 TFSI S-tronic Basis

Ціна: 1 187 515 грн ($37 344)

Пальне / потужність: бензин / 150 к.с.

Audi Q3 35 TFSI S-tronic Advanced

Ціна: 1 242 320 грн ($39 067)

Пальне / потужність: бензин / 150 к.с.

Audi Q3 35 TFSI S-tronic Advanced

Ціна: 1 301 215 грн ($40 919)

Пальне / потужність: бензин / 150 к.с.

Skoda Fabia FL 1.0 TSI MT Ambition

Ціна: 585 400 грн ($18 491)

Пальне / потужність: бензин / 95 к.с.

Долар по 34

Lexus RX 300 AT AWD Executive+

Ціна: 2 342 770 грн ($68 905)

Пальне / потужність: бензин / 238 к.с.

Lexus RX 350 AT AWD Panorama Sport

Ціна: 2 465 170 грн ($72 505)

Пальне / потужність: бензин / 300 к.с.

Lexus RX 350 AT AWD Panorama Sport

Ціна: 2 465 170 грн ($72 505)

Пальне / потужність: бензин / 300 к.с.

Долар по 35 гривень

Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD Instyle

Ціна: 888 000 ($25 372)

Пальне / потужність: бензин / 150 к.с.

Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2WD Inform

Ціна: 748 000 ($21 327)

Пальне / потужність: бензин / 147 к.с.