Цены на новые авто всегда привязаны к доллару или евро, но все расчеты украинцы вынуждены проводить в гривне. Эта ситуация создает огромное поле для маневра, ведь курс может быть очень разным.

Обязательство гривневых расчетов оправдано при определенной стабильности, но во время кризиса, революции или войны курс локальной валюты моментально делает всех жителей страны беднее. Особенно сильно это ощущается с импортными товарами, в том числе с автомобилями.

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Свободные расчеты в долларах или евро в Украине запрещены, поэтому продавцы новых автомобилей вынуждены принимать только гривну. При нынешней нестабильной ситуации продавцам помогает временная фиксация курса. По крайней мере для клиента это удобно.

Посмотрев предложения автосалонов, можно выделить немало вариантов, для которых дилеры зафиксировали курс на уровне 29 – 35 гривен за доллар.

Доллар по 28,90

Volvo XC40 T4 2.0 AT AWD Inscription

Цена: 1 499 310 грн ($51 860)

Топливо / мощность: бензин / 190 л.с.

Volvo XC90 T5 2.0 AT AWD KERS Inscription

Цена: 2 062 014 грн ($71 324)

Топливо / мощность: бензин / 250 л.с.

Доллар по 29,25

Jeep Grand Cherokee 3.0TD АТ Overland

Цена: 1 547 325 грн ($52 900)

Топливо / мощность: дизель / 250 л.с.

Jeep Wrangler Unlimited 2.0i AT AWD Sahara

Цена: 1 716 975 грн ($58 700)

Топливо / мощность: бензин / 272 л.с.

Jetour X70 1.5 TCI MT Luxury

Цена: 465 075 грн ($15 900)

Топливо / мощность: бензин / 147 л.с.

Jetour X70 1.5 TCI AT Luxury

Цена: 488 475 грн ($16 700)

Топливо / мощность: бензин / 147 л.с.

Доллар по 29,60

Chery Tiggo 2 1.5 MT Classic

Цена: 325 600 грн ($11 00)

Топливо / мощность: бензин / 106 л.с.

Chery Tiggo 2 Pro 1.5 MT Luxury

Цена: 408 840 грн ($13 813)

Топливо / мощность: бензин / 109 л.с.

Chery Tiggo 2 Pro 1.5 CVT Luxury+

Цена: 476 560 грн ($16 100)

Топливо / мощность: бензин / 109 л.с.

Chery Tiggo 7 Pro 1.5 TCI CVT Luxury

Цена: 594 960 грн ($20 100)

Топливо / мощность: бензин / 147 л.с.

Jetour X70 1.5 TCI MT Luxury

Цена: 559 440 грн ($18 900)

Топливо / мощность: бензин / 147 л.с.

Доллар по 30

Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD Instyle

Цена: 852 000 грн ($28 400)

Топливо / мощность: бензин / 150 л.с.

Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD Instyle

Цена: 868 000 грн ($28 934)

Топливо / мощность: бензин / 150 л.с.

Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2WD Invite

Цена: 794 000 грн ($26 467)

Топливо / мощность: бензин / 145 л.с.

Volkswagen Golf 1.4 TSI AT Style

Цена: 999 000 грн ($33 300)

Топливо / мощность: бензин / 150 л.с.

Volkswagen Passat 2.0 TDI DSG Elegance

Цена: 1 440 000 грн ($48 000)

Топливо / мощность: дизель / 150 л.с.

Volkswagen T6 Transporter 2.0 TDI DSG 4x4 ND

Цена: 2 670 000 грн ($89 000)

Топливо / мощность: дизель / 199 л.с.

Volkswagen Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion Elegance

Цена: 1 320 000 грн ($44 000)

Топливо / мощность: бензин / 220 л.с.

Доллар по 31,80

Audi Q3 35 TFSI S-tronic Basis

Цена: 1 187 515 грн ($37 344)

Топливо / мощность: бензин / 150 л.с.

Audi Q3 35 TFSI S-tronic Advanced

Цена: 1 242 320 грн ($39 067)

Топливо / мощность: бензин / 150 л.с.

Audi Q3 35 TFSI S-tronic Advanced

Цена: 1 301 215 грн ($40 919)

Топливо / мощность: бензин / 150 л.с.

Skoda Fabia FL 1.0 TSI MT Ambition

Цена: 585 400 грн ($18 491)

Топливо / мощность: бензин / 95 л.с.

Доллар по 34

Lexus RX 300 AT AWD Executive+

Цена: 2 342 770 грн ($68 905)

Топливо / мощность: бензин / 238 л.с.

Lexus RX 350 AT AWD Panorama Sport

Цена: 2 465 170 грн ($72 505)

Топливо / мощность: бензин / 300 л.с.

Lexus RX 350 AT AWD Panorama Sport

Цена: 2 465 170 грн ($72 505)

Топливо / мощность: бензин / 300 л.с.

Доллар по 35 гривен

Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD Instyle

Цена: 888 000 грн ($25 372)

Топливо / мощность: бензин / 150 л.с.

Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2WD Inform

Цена: 748 000 грн ($21 327)

Топливо / мощность: бензин / 147 л.с.