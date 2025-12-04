Майже 40% автомобілів у світі роблять в Китаї

За даними Китайська асоціація легкових автомобілів (CAAM), на жовтень 2025 року частка китайського автопрому на світовому ринку легкових автомобілів сягнула 38 відсотків, повідомляє Украватопром.

Глобальні продажі нових легковиків у жовтні 2025 року склали 8,64 мільйона одиниць — це на 4 % більше, ніж у жовтні 2024-го. За період з січня по жовтень 2025 року загальний обсяг продажів у світі становив близько 79,3 мільйона авто — на 6 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

В цьому загальному обсязі Китай реалізував приблизно 27,65 мільйона автомобілів — що становить 34,9 % світового ринку за цей період. Це на 12 % більше, ніж за той же період 2024 року.

Отже, за десять місяців 2025 року понад третина (за різними показниками — 34,9–38 %) проданих у світі нових легкових автомобілів була виготовлена у Китаї.

Аналіз і значення

Така висока частка свідчить про значне розширення виробничих потужностей китайського автопрому та зростання його експортного впливу на глобальному ринку.

Китайські автовиробники дедалі активніше конкурують із традиційними брендами з Європи, Північної Америки та Японії, пропонуючи широкий спектр моделей — від бюджетних до преміальних, з ДВЗ, гібридами та електрокарами.

Зростання виробництва має наслідки як для глобальної конкуренції, так і для ринку автокомпонентів, логістики, перерозподілу частки ринку у різних регіонах.

Висновок

Китайська автомобілебудівна індустрія у 2025-му році посилила свої позиції у світі — виробництво авто в КНР впливає на структуру глобального ринку. Такі результати можуть призвести до подальшого зростання присутності китайських брендів у різних країнах, зміни конкуренції та перегляду виробничих та торговельних ланцюгів у світовій автоіндустрії.