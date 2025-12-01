Чи наражаються водії електромобілів на небезпеку від радіації: нове дослідження

Як пише Carscoops, німецький автоклуб ADAC разом із Федеральним відомством радіаційного захисту провели глибоке дослідження електромагнітних полів в електромобілях. Результат — водії та пасажири отримують настільки низьке електромагнітне навантаження, що електромобілі не тільки не становлять загрози, а іноді навіть виявляються “чистішими” за авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Що саме досліджували

Фахівці протестували одинадцять електромобілів, а також кілька гібридів і одну бензинову модель для порівняння. У салон встановили манекени із десятьма датчиками, які переміщували між різними сидіннями під час реальної їзди та заряджання. Мета — визначити, як поводяться магнітні поля під час прискорення, гальмування, роботи електроніки та під час підключення авто до мережі.

Під час поїздок датчики фіксували короткі стрибки магнітного поля — особливо під час різкого набору швидкості або роботи силових систем. Проте такі піки — нормальне явище для будь-якої високовольтної техніки, і їхня інтенсивність була дуже далекою від позначок, які вважаються потенційно шкідливими.

Що показали вимірювання

Рівень впливу електромагнітних полів на водія та пасажирів залишався значно нижчим за допустимі норми. Найвищі значення фіксувалися в зоні для ніг — там, де проходять кабелі та розташовані елементи приводу. Водночас верхня частина тіла практично не піддавалась випромінюванню.

Цікаво, що один із найпотужніших джерел електромагнітних коливань узагалі не пов’язаний із батареями чи електродвигунами. Найвищі значення дав підігрів сидінь. І це стосувалося не тільки електромобілів, а й гібридів та навіть авто з ДВЗ. При цьому і такі показники залишилися в повністю безпечних межах.

Під час заряджання змінним струмом датчики фіксували коротке підвищення рівня електромагнітного поля біля роз’єму в момент старту сеансу. Але навіть ці значення були у безпечній зоні. Цікаво, що швидке заряджання постійним струмом, хоч і значно потужніше, створювало ще слабші поля, ніж стандартне AC-заряджання.