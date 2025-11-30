Скільки коштує Ford Escape (Kuga) на аукціонах США: актуальні ціни та динаміка

За даними AutoAstat, середня ціна Ford Escape покоління 2014–2016 років на американських аукціонах продовжує знижуватися. Графік демонструє стабільний спад від осені 2023-го і до жовтня 2025 року. Третє покоління Escape – глобальний автомобіль, аналогічний в Європі та Україні продавався під назвою Kuga.

Також цікаво які авто привозили зі США у жовтні

Як змінювалася ціна Escape за два роки

У жовтні 2023 року середня ціна Ford Escape трималася трохи вище $2 200. Це був період, коли інтерес до кросоверів з США був особливо високим — попит підіймав ставки, а модель залишалася привабливою для українських покупців через просту конструкцію і недороге обслуговування.

Уже за пів року середня вартість опустилася до $1 800–1 850. Далі зниження тривало майже без пауз: не було різких стрибків, але кожен місяць додавав мінус кілька десятків доларів.

Новий мінімум ринок показав наприкінці 2024-го — близько $1 400. А у 2025 році ціна остаточно «вляглася» у коридор $1 250–1 350, де й тримається досі.

У жовтні 2025 року середня вартість Ford Escape 2014–2016 становить $1 262, що на $59 нижче, ніж місяць тому.

Чому Escape дешевшає

Причини тут досить передбачувані. Моделі 2014–2016 років перейшли у вікову категорію «за 10 років», а це автоматично тягне ціну вниз. Друга причина — загальне здешевлення американського сегмента масових кросоверів після епідемії COVID-19, яка продовжувалась у 2021–2022 роках.

На ринку з'являється дедалі більше свіжіших машин після trade-in та лізингу, тому старші покоління Escape вже не викликають надмірного попиту. Крім того, модель мала свої типові хвороби (EcoBoost, коробки, дрібні електричні нюанси), що теж вплинуло на остаточні ставки.

Також цікаво які проблеми обслуговування у вживаного Zeekr 001

Що це означає для українських покупців

Ford Escape 2014–2016 залишається одним із найбільш доступних американських кросоверів для імпорту. Навіть з урахуванням доставки, розмитнення та ремонту після аукціону загальна вартість часто нижча, ніж у багатьох конкурентів.

Для тих, хто шукає відносно простий, недорогий у ремонті кросовер із хорошим внутрішнім простором, Escape залишається логічним вибором. Особливо на фоні того, що ціни, схоже, вже наблизилися до «дна» — останній рік графік показує зниження всього на кілька десятків доларів.