Які авто привозили зі США у жовтні

У жовтні українці придбали понад 5,8 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених зі Сполучених Штатів. Це у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року, що свідчить про суттєве пожвавлення сегмента американських імпортованих авто.

Серед ввезених транспортних засобів електромобілі становили найбільшу частку — 49 відсотків. Бензинові автомобілі охопили 36 відсотків ринку. Частка гібридних авто становила 8 відсотків, дизельних — 4 відсотки, тоді як автомобілі з газобалонним обладнанням зайняли 3 відсотки.

Середній вік придбаних автомобілів із США у жовтні становив 5,2 року, що підкреслює збереження тренду на порівняно свіжі транспортні засоби з оптимальним співвідношенням ціни та пробігу.

До рейтингу найпопулярніших моделей вживаних авто американського виробництва увійшли:

Tesla Model Y — 900 автомобілів. Tesla Model 3 — 841 автомобіль. Ford Escape — 408 автомобілів. Nissan Rogue — 273 автомобілі. Tesla Model S — 270 автомобілів.

Попит на вживані авто зі США зростає переважно завдяки конкурентним цінам, широкому вибору комплектацій та поширенню електромобілів, які традиційно займають значну частину американського ринку.