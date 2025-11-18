Укр
Які авто привозили зі США у жовтні

Названо найпопулярніші вживані авто зі США, імпортовані на територію України у жовтні.
Євген Гудущан
У жовтні українці придбали понад 5,8 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених зі Сполучених Штатів. Це у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року, що свідчить про суттєве пожвавлення сегмента американських імпортованих авто.

Серед ввезених транспортних засобів електромобілі становили найбільшу частку — 49 відсотків. Бензинові автомобілі охопили 36 відсотків ринку. Частка гібридних авто становила 8 відсотків, дизельних — 4 відсотки, тоді як автомобілі з газобалонним обладнанням зайняли 3 відсотки.

Середній вік придбаних автомобілів із США у жовтні становив 5,2 року, що підкреслює збереження тренду на порівняно свіжі транспортні засоби з оптимальним співвідношенням ціни та пробігу.

До рейтингу найпопулярніших моделей вживаних авто американського виробництва увійшли:

  1. Tesla Model Y — 900 автомобілів.
  2. Tesla Model 3 — 841 автомобіль.
  3. Ford Escape — 408 автомобілів.
  4. Nissan Rogue — 273 автомобілі.
  5. Tesla Model S — 270 автомобілів.

Попит на вживані авто зі США зростає переважно завдяки конкурентним цінам, широкому вибору комплектацій та поширенню електромобілів, які традиційно займають значну частину американського ринку.

