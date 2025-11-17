Tesla Model Y летіла в Києві зі швидкістю 170 кілометрів на годину

Під час патрулювання та перевірки швидкісного режиму патрульні зупинили водія автомобіля Tesla. Він рухався вулицею Саперно-Слобідською у Києві зі швидкістю 170 кілометрів на годину.

Водія було притягнуто до адміністративної відповідальності. На нього винесено постанову за частиною 4 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф 1700 грн за перевищення встановленої швидкості більш ніж на 50 кілометрів на годину.

Максимально допустима українськими правилами дорожнього руху транспортних засобів становить:

У межах населених пунктів – 50 км/год.

За межами населених пунктів – 90 км/год.

На автомобільних дорогах з окремими проїзними частинами, розділеними смугою – 110 км/год.

На автомагістралях – 130 км/год.

За перевищення швидкості українськими законами передбачено штрафи: