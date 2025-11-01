У Словаччині пішоходам обмежили швидкість 6 км/год: про що насправді йдеться

Відтак 79 членів Національної ради Словацької Республіки схвалили поправку до Закону про дорожній рух. На цій підставі перевищення швидкості на тротуарах, пішохідних доріжках та алеях каратиметься з зазначеної дати штрафом у розмірі 50 євро.

З цього приводу журналісти spravy.pravda.sk провели власні дослідження теми та з'ясували, що насправді поправка визначила "швидкість ходьби", не встановлюючи пішоходам обмеження 6 км/год. У поліції пояснили, кого це стосується і як насправді трактується нова норма.

Мета поправки – зменшити кількість зіткнень пішоходів із велосипедистами та користувачами електросамокатів. Автор каже, що 6 км/год – це верхня межа звичайної швидкої ходьби дорослої людини, при якій ризик травм мінімальний.

Надалі цей показник допоможе поліції визначати, чи не перевищили рухому "пішу швидкість" ті, хто катається тротуаром. Тим часом багато людей прочитали зміст поправки поверхнево чи не дочитали, що і наробило багато галасу.

Чули дзвін, та не зрозуміли, звідки він

Багато громадян сприйняли це як заборону швидше ходити чи бігати, однак поліція заспокоює: пішоходам штрафи не загрожують. Можете бігати задля здоров'я щоранку чи доганяти автобус на зупинці й вас "за перевищення 6 км/год" не штрафуватимуть.

Поправка говорить про те, що рух тротуаром на самокаті понад 6 км/год порушує закон. Фото: сайт techbyte.sk

Автор цієї норми переконує, що "зміни покликані підвищити безпеку на тротуарах і зменшити кількість зіткнень між пішоходами, велосипедистами та користувачами електросамокатів. Визначення 6 км/год має допомогти поліції об’єктивно фіксувати порушення з боку тих, хто пересувається тротуарами на колесах, а не пішки".

Головне полягає в тому, що рухатися тротуарами зі швидкістю понад 6 км/год більше не можна.

Бігунів і пішоходів не каратимуть за "перевищення швидкості"

У Словаччині нині й надалі відсутні будь-які обмеження щодо швидкості для пішоходів. Однак схвалена поправка до закону визначає швидкість ходьби, до якої прирівнюють ту саму максимальну швидкість 6 км/год для інших учасників дорожнього руху, котру видають велосипеди, самокати, роликові ковзани та скейтборди.

"Головна мета – підвищити безпеку на тротуарах з огляду на зростання кількості зіткнень зі тими, хто там їде", – казав автор поправки та заодно колишній міністр транспорту Любомір Важни з ліво-популістської провладної партії Smer.

Закон набере чинності 1 січня 2026 року, але вже зараз він викликає неоднозначну оцінку громадськості. Є як прихильники нової норми ПДР, так і опоненти.

Опозиція проти, назвавши норму нелогічною

Опонентами виступила не тільки опозиція, яка розкритикувала цю зміну. Зокрема, поправку "проперчили" в громадській організації "Циклокоаліція" та в опозиційному русі PS. Вони назвали її "популістичною та нелогічною".

На їхню думку, замість абсурдних лімітів слід розширювати мережу безпечних велосипедних доріжок.

"Якщо ми хочемо менше зіткнень, то нам потрібно більше безпечних велосипедних доріжок, а не абсурдних обмежень, які фізично неможливо дотримуватися. На згаданій швидкості велосипедист ледве може втримати рівновагу", – заявив Мартін Пекар з опозиційної ліберальної партії "Прогресивна Словаччина".

На думку багатьох експертів, з чим погоджуються і в поліції, пішоходи більше страждають від автомобілів, а не від велосипедистів чи скутерів. На думку знавців та патрульних поліції, поправка має карати сталий транспорт.

Поліція не в захваті від нової норми ПДР

Міністерство внутрішніх справ Словаччини заявило, що було б доцільніше заборонити рух електросамокатів на тротуарах, ніж запроваджувати загальне обмеження швидкості.

Однак поправку прийнято і її вимоги доведеться виконувати. Віцепрезидент поліції Растислав Полакович підтвердив, що вимірювати швидкість ходьби людей не будуть. Перевірки стосуватимуться користувачів самокатів, роликів, скейтбордів та велосипедистів віком до десяти років.

Штрафи за перевищення з 1 січня 2026 року сягатимуть до 50 євро на місці або до 100 євро в адміністративному порядку.

Паралельно Міністерство внутрішніх справ готує власний законопроєкт — він має повністю заборонити рух електросамокатів тротуарами. Отже, "правило шести кілометрів" може виявитися тимчасовим.