Користуватись телефоном на пішохідному переході у Польщі не варто: дорого

У Польщі користуватися мобільним телефоном під час руху заборонено не лише водіям, але й пішоходам. Там щодо цього вимога проста – під час перетинання проїжджої частини або трамвайної колії не дозволяється використання телефону, оскільки це обмежує пішоходу спостереження за обставинами на дорозі, трамвайній колії чи пішохідному переході.

Статистика показує, що це погіршує належну реакцію, особливо зорове сприйняття, а отже, оцінку безпечного входу та подолання проїжджої частини чи доріжки. На цьому наголошує урядовий сайт gov.pl.

Таке правопорушення карається штрафом у розмірі 300 злотих (3 380 грн). У 2024 році поліція оштрафувала 125 пішоходів, котрі порушили цю вимогу, а цього року за два перші місяці 36 осіб вже отримали штрафи за таке правопорушення.

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Є й вимоги, що стосуються безпосередньо водіїв. По-перше, ви повинні тримати достатню дистанцію від транспортного засобу, що йде попереду – не можна їздити "на бампері". Тут щодо цього даються практичні підказки.

На автомагістралях (автобанах і швидкісних дорогах) безпечна відстань між транспортними засобами має становити половину поточної швидкості. Якщо автомобіль рухається зі швидкістю 100 км/год, то потрібно їхати 50 м позаду переднього автомобіля попереду. Якщо швидкість 120 км/год – дистанція між машинами не менше 60 м, коли на спідометрі 140 км/год – тримайтеся за 70 м від переднього автомобіля.

По-друге, надайте пріоритет проїзду екстреним службам і автомобілям зі спеціальними сигналами, сприяючи їм швидше дістатися до місця події. Для цього створюється рятувальний коридор, що вже справедливо називають "коридор життя".

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Такий коридор – це створення водіями вільного простору для транспортних засобів екстреної допомоги та надання їм пріоритету. Водії, які користуються крайньою лівою смужкою, зобов’язані з’їхати ліворуч, а водії, які користуються іншими смугами – праворуч, щоб автомобілі швидкої допомоги могли вільно рухатися.

Віднедавна в Польщі запроваджено правило почергового руху, так зване правило "застібки-блискавки". Воно визначає почерговий виїзд на смугу руху. Правила дорожнього руху визначають принципи переваги руху з окремих смуг у ситуації, коли їх кількість зменшується, а в місці звуження виникає затор. Тут діє правило почергового виїзду одного транспортного засобу з кожної смуги.

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Під час їзди на велосипеді чи електросамокаті ви повинні користуватися велодоріжкою, чи смугою руху для велосипедів, якщо їх призначено для напрямку, в якому рухаєтеся або в якому маєте намір повернути. Ви повинні бути гранично обережними і давати дорогу пішоходам, коли керуєте велосипедом або електросамокатом, а також коли їдете по велосипедній або пішохідній доріжці.

Керуючи велосипедом або електросамокатом або персональним транспортним засобом тротуаром або пішохідною доріжкою, вам необхідно рухатися зі швидкістю, подібною до пішохода, бути особливо обережним, давати дорогу пішоходам і не заважати їм рухатися. В пріоритеті не велосипедист чи керманич самоката, а пішохід.