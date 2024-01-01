Хто має право зупиняти автомобілі у Польщі, окрім поліції

На польських дорогах не лише поліція має право вимірювати швидкість. Такий моніторинг можуть виконувати й інші служби, як от Інспекція дорожнього транспорту (ITD), яку ще називають "крокодили". Це не образливо, оскільки зелений крокодил з емблемою ITD на картузі є своєрідним талісманом відомства.

Звісно, поліція має найширші повноваження у сфері дорожнього нагляду. Працівники цього відомства, розповідає Auto Świat, можуть віддавати приписи будь-якому учаснику дорожнього руху – від пішоходів до водіїв автомобілів.

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Звісно, поліція має найширші повноваження у сфері дорожнього нагляду. Фото: сайт auto-swiat.pl

Працівники інших служб (сервісів) також можуть контролювати водіїв. Серед них – Прикордонна служба. Вона може перевірити документи водія, пасажирів та транспортного засобу. Також інспектор цього відомства наділений правом обшукувати машину чи покарати водія за перевищення швидкості, хоча до цього вдається не дуже часто.

Право контролю водіїв також мають:

службовці Військової поліції (до солдатів та військових транспортних засобів);

митники (для митників та податківців);

муніципальна та муніципальна охорона (тільки в тому випадку, якщо водій порушує певні правила);

лісничі та охоронці парків (тільки в лісах та національних парках).

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Великі повноваження покладено на Інспекцію автомобільного транспорту. "Крокодил" може виписати штраф, якщо водій перевищив швидкість і це зафіксовано камерою контролю швидкості.

З 2022 року ITD за рішенням Міністерства внутрішніх справ та адміністрації надано додаткові повноваження щодо накладення штрафів.

Інспекція автомобільного транспорту не така впливова як поліція, але штрафувати може. Фото: сайт auto-swiat.pl

Ці зміни дозволяють карати за кілька правопорушень:

керування автомобілем без документів, які підтверджують дозвіл керувати автомобілем, а також без дійсного технічного огляду;

керування транспортним засобом особою без відповідного посвідчення;

використання автомобіля у спосіб, що не відповідає його призначенню;

використання техпаспорта з даними, що не відповідають фактичному стану.

Також "крокодили" використовують автомобілі GITD без маркування, за допомогою яких шукають злісних порушників ПДР, у т.ч. водіїв комерційного транспорту.