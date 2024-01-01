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Кто имеет право останавливать автомобили в Польше, кроме полиции

В Польше службы контроля за транспортными средствами имеют несколько более широкие права, чем в Украине. И это не всегда может быть полиция.
Кроме полиции и "крокодилов", на польских дорогах есть много других служб контроля и санкций - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

Польские "крокодилы" имеют меньше полномочий, чем у полиции, но штрафы у них очень кусачие

Валентин Ожго
logo22 марта, 19:55
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На польских дорогах не только полиция имеет право измерять скорость. Такой мониторинг могут выполнять и другие службы, такие как Инспекция дорожного транспорта (ITD), которую еще называют “крокодилы”. Это не обидно, поскольку зеленый крокодил с эмблемой ITD на фуражке является своеобразным талисманом ведомства.

Конечно, полиция имеет широкие полномочия в сфере дорожного надзора. Работники этого ведомства, рассказывает Auto Świat, могут отдавать предписания любому участнику дорожного движения – от пешеходов до водителей автомобилей.

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Конечно, полиция имеет широкие полномочия в сфере дорожного надзора. Фото: сайт auto-swiat.pl

Работники других служб (сервисов) также могут контролировать водителей. Среди них – Пограничная служба. Она может проверить документы водителя, пассажиров и транспортного средства. Также инспектор этого ведомства наделен правом обыскивать машину или наказать водителя за превышение скорости, хотя к этому прибегает не очень часто.

Право контроля водителей также имеют:

  • служащие Военной полиции (для солдат и военных транспортных средств);
  • таможенники (для таможенников и налоговиков);
  • муниципальная и муниципальная охрана (только в том случае, если водитель нарушает определенные правила);
  • лесничие и охранники парков (только в лесах и национальных парках).

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Большие полномочия возложены на Инспекцию автомобильного транспорта. "Крокодил" может выписать штраф, если водитель превысил скорость и это зафиксировано камерой контроля скорости.

С 2022 года ITD по решению Министерства внутренних дел и администрации предоставлены дополнительные полномочия по наложению штрафов.

Инспекция автомобильного транспорта не такая влиятельная как полиция, но штрафовать может. Фото: сайт auto-swiat.pl

Эти изменения позволяют наказывать за несколько правонарушений:

  • управление автомобилем без документов, подтверждающих разрешение управлять автомобилем, а также без действительного технического осмотра;
  • управление транспортным средством лицом без соответствующего удостоверения;
  • использование автомобиля способом, не соответствующим его назначению;
  • использование техпаспорта с данными, не соответствующими фактическому состоянию.

Также "крокодилы" используют автомобили GITD без маркировки, с помощью которых ищут злостных нарушителей ПДД, в т.ч. водителей коммерческого транспорта.

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