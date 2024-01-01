Польские пограничники закупили "автозаки": для кого они предназначены

Автопарк польских пограничников пополнили "автозаки" на платформе фургонов Ford. В исполнении Transit поступило 49 единиц транспорта. Еще 60 машин пограничные отряды получили в версии Transit Custom. Об этом сообщает fleet.com.pl.

Специализированный автотранспорт для пограничников приобретен в рамках срочно разработанной "Программы модернизации силовых служб на 2022 – 2025 годы". Общая стоимость заказа составляет примерно 43,1 млн злотых (450 млн грн).

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Все автомобили наподобие транспорта полиции промаркированы и оборудованы спецсигналами освещения и звука. Они должны усилить безопасность внутренних границ Европейского Союза, увеличивая мобильность офицеров и помогая эффективно реагировать на кризисные ситуации. Отмечается, что автомобили будут переданы всем подразделениям пограничной службы Польши.

За подготовку автомобилей к службе у пограничников отвечала компания FC Auto System из Ченстохова. Фото: Ford Polska

Базой для патрульных 49 автомобилей стала версия Ford Transit VAN. Он приспособлен для перевозки четырех задержанных, двух охранников, водителя и начальника конвоя.

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Фургон разделен на три зоны. Отсек для задержанных оборудован двумя двухместными сиденьями с ремнями безопасности, а вся конструкция – сиденья, боковые стенки и потолок – выполнена из прочного композита.

Фургоны Ford Transit в проекциях снаружи и внутри. Фото: Ford Polska

Решетчатая перегородка отделяет отделение для задержанных от зоны конвоирования. Обе части соединены окном-депозитом и дверью с решеткой. Подобные решения есть и на задних дверях.

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Специально подготовленная версия Transit Custom также имеет места для задержанных. Эти автомобили позволяют перевозить двух человек лицом назад (спиной вперед). Подобно описанному выше Transit VAN, из соображений безопасности весь отсек покрыт специальным композитным материалом.

А здесь Transit Custom в проекциях снаружи и внутри. Фото: Ford Polska

Сзади отсек усиливается решеткой с одностворчатыми дверями. В этих автомобилях используются дизельные двигатели EcoBlue в сочетании с полным приводом.

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Все приобретенные "Форды" были адаптированы к специальным задачам силовых служб. Для экипажей и конвойных также созданы комфортные условия сопровождения задержанных.

Фото: Ford Polska