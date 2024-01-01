Польські прикордонники закупили "автозаки": для кого вони призначені

Автопарк польських прикордонників поповнили "автозаки" на платформі фургонів Ford. У виконанні Transit надійшло 49 одиниць транспорту. Ще 60 машин прикордонні загони отримали у версії Transit Custom. Про це повідомляє fleet.com.pl.

Спеціалізований автотранспорт для прикордонників придбано у рамках терміново розробленої "Програми модернізації силових служб на 2022 – 2025 роки". Загальна вартість замовлення становить приблизно 43,1 млн злотих (450 млн грн).

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Усі автомобілі на кшталт транспорту поліції промарковані та обладнані спецсигналами освітлення й звуку. Вони мають посилити безпеку внутрішніх кордонів Європейського Союзу, збільшуючи мобільність офіцерів і допомагаючи ефективно реагувати на кризові ситуації. Зазначається, що автомобілі будуть передані усім підрозділам прикордонної служби Польщі.

За підготовку автівок до служби у прикордонників відповідала компанія FC Auto System з Ченстохова. Фото: Ford Polska

Базою для патрульних 49 автомобілів стала версія Ford Transit VAN. Він пристосований для перевезення чотирьох затриманих, двох охоронців, водія та начальника конвою.

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Фургон розділено на три зони. Відсік для затриманих обладнаний двома двомісними сидіннями з ременями безпеки, а вся конструкція – сидіння, бічні стінки та стеля – виконана з міцного композиту.

Фургони Ford Transit в проєкціях зовні та всередині. Фото: Ford Polska

Решітчаста перегородка відокремлює відділення для затриманих від зони конвоювання. Обидві частини з’єдннані вікном-депозитом і дверима з решіткою. Подібні рішення є і на задніх дверях.

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Спеціально підготовлена версія Transit Custom також має місця для затриманих. Ці автомобілі дозволяють перевозити двох осіб обличчям назад (спиною вперед). Подібно до описаного вище Transit VAN, з міркувань безпеки весь відсік покритий спеціальним композитним матеріалом.

А тут Transit Custom в проєкціях зовні та всередині. Фото: Ford Polska

Ззаду відсік посилюється ґратами з одностулковими дверима. У цих автомобілях використовуються дизельні двигуни EcoBlue в поєднанні з повним приводом.

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Усі придбані "Форди" були адаптовані до спеціальних завдань силових служб. Для екіпажів та конвойних також створено комфортні умови супроводу затриманих.

Фото: Ford Polska