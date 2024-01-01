Польського перевізника спіймали на каботажі в Україні: який штраф

Нічого протизаконного в тому не було б, коли б перевізник мав на це дозвіл. Але водій віз пасажирів між містами України, а такі перевезення підпадають під визначення “каботаж”, на який у водія дозволу не було. Про цей факт сповістила Укртрансінспекція.

Де саме це сталося, у повідомлені не розкривається, сказано лише, що зупинили автобус на автодорозі М-06. Отож, це міжнародна автомагістраль Київ-Чоп.

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Швидше за все перевірка проводилася десь на території Київщини, оскільки це зона відповідальності саме транспортної інспекції Київської області, про яку йдеться в офіційному сповіщенні вище.

За скоєне порушення до перевізника застосовується штрафна санкція у розмірі 17 000 гривень. Таке фінансове покарання передбачено абз. 7 ч.1 ст. 60 Закону України "Про автомобільний транспорт".

Нагадаємо, що польські транспортники штрафують українських перевізників за будь-які помилки в документах на суму, що набагато перевищує цей штраф – на 12 000 злотих, тобто 125 тисяч гривень.