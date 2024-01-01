Польского перевозчика поймали на каботаже в Украине: какой штраф

Ничего противозаконного в том не было бы, если бы перевозчик имел на это разрешение. Но водитель вез пассажиров между городами Украины, а такие перевозки подпадают под определение “каботаж”, на который у водителя разрешения не было. Об этом факте сообщила Укртрансинспекция.

Где именно это произошло, в сообщении не раскрывается, сказано лишь, что остановили автобус на автодороге М-06. Так вот, это международная автомагистраль Киев-Чоп.

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Скорее всего проверка проводилась где-то на территории Киевщины, поскольку это зона ответственности именно транспортной инспекции Киевской области, о которой говорится в официальном извещении выше.

За совершенное нарушение к перевозчику применяется штрафная санкция в размере 17 000 гривен. Такое финансовое наказание предусмотрено абз. 7 ч.1 ст. 60 Закона Украины "Об автомобильном транспорте".

Напомним, что польские транспортники штрафуют украинских перевозчиков за любые ошибки в документах на сумму, что намного превышает этот штраф – на 12 000 злотых, то есть 125 тысяч гривен.