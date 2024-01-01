Украинские перевозчики жалуются на репрессии польских проверяющих: что будут делать в ответ

Формальным основанием для наложения штрафов стала не так давно введенная республикой Польша электронная система мониторинга автомобильных перевозок SENT/RMPD. Придирки к малейшей ошибке в документах, в т.ч. к грамматическим, вроде пропущенной буквы или цифры, ложатся в основу штрафа.

Никаких вариантов оправданий польские инспекторы не принимают. Речь также не идет и о возможности на месте исправить грамматическую ошибку или техническое несоответствие, хотя это не влияет на каботажные перевозки и не препятствует польским перевозчикам предоставлять транспортные услуги как внутри страны, так и за ее пределами.

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С просьбой вмешаться в дело руководство АсМАП (Ассоциация международных автоперевозчиков Украины) 20 января обратилось к Вице-премьер-министру, главе Министерства развития громад и территорий Алексею Кулебе, описав ему в деталях о событиях на польских дорогах.

По этому же поводу АсМАП 21 января обратилась к Послу Республики Польша Пиотру Лукасевичу с письмом относительно ситуации со штрафованием украинских перевозчиков органами контроля Польши по мелочным, а иногда и безосновательным причинам. Речь идет о том, что придирки польских контролеров на дорогах вымышленные и преувеличенные, действия украинцев угрожают рынку перевозок польских транспортников и не вытесняет их из этого сегмента услуг.

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В частности, указывается о большом количестве штрафов за отсутствие отображения сигнала транспортного средства. Штрафы выносятся по максимальному, безальтернативному размеру по 10 000 злотых (103 468 грн) на предприятия и 2 000 злотых (20 700 грн) на водителя.

При этом в отчетах компаний, обслуживающих эти приборы, фиксируется непрерывное отслеживание транспортного средства в реальном времени, однако работники органов контроля Польши не принимают это во внимание.

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Вынесение штрафа в 10 000 злотых за 500 метров "не отображения", то есть пропавшей связи, никак не влияет на каботажные перевозки, поскольку за такое время каботаж или перевозки третьими странами внутри ЕС осуществить невозможно. Но штраф за это получить реально.

Скриншот писем сделан из открытых источников на официальной странице АсМАП в Telegram-канале. Скриншот: Авто24

В письме руководство АсМАП выражает обеспокоенность по поводу такого отношения, поскольку это нарушает нормы свободной конкуренции на рынке международных перевозок и попросило Посольство повлиять на ситуацию.

В тот же день АсМАП направил письмо в Укртрансбезопасность относительно этой ситуации и попросил принять соответствующие зеркальные меры.

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Предложено усилить контроль за соблюдением иностранными перевозчиками, в частности перевозчиками Республики Польша, норм транспортного законодательства, а именно: соблюдение режимов труда и отдыха, выполнения каботажных перевозок и перевозок в/из третьих стран, техническое состояние транспортных средств.

Очевидно, нашим инспекторам теперь придется наказывать соседей за пропущенную букву, лишнюю запятую или точку, не говоря уже за три минуты переработанного времени.