Санкции против украинской конкуренции не сильно помогли польским перевозчикам

Обязательство сообщать о международных и каботажных перевозках в Реестр международных автомобильных перевозок (RMPD) установлено Законом об автомобильном транспорте. Такое решение, пишет logistyka.rp.pl, требовали польские перевозчики, ссылаясь на украинскую конкуренцию, что вытеснила их из перевозок между Польшей и Украиной.

Однако польские компании опасаются, что украинские компании обойдут их на рынке транспортных услуг Евросоюза даже при таких обязательных процедурах фиксации рейсов. Это все еще рассматривается как недостаточная форма контроля по минимизации конкуренции.

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Все сводится к одному: после регистрации водитель, который осуществляет перевозки, должен предоставить инспектору номер уведомления. Непредоставление этого номера может привести к штрафу в размере 12 000 злотых (124 тыс. грн) для перевозчика и 2 000 злотых (20,6 тыс. грн) для водителя.

В ноябре контролирующей службой выявлено лишь 172 нарушения правил оформления разрешений на международные автомобильные перевозки, из них в 56 случаях перевозчик не сообщил о поездке.

В ГИТД свидетельствуют, что иностранные перевозчики законопослушные. Предыдущие плановые проверки инспекторов также не выявили признаков злоупотреблений. Большинство иностранных перевозчиков стараются не нарушать правила. Некоторые водители даже имеют два GPS-устройства, чтобы защититься от высоких штрафов и быть уверенными, что система рассчитает плату.

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"Украина жалуется в Европейскую комиссию на Польшу за усиление проверок дорог из-за необходимости регистрировать разрешения в системе SENT" – признает министр инфраструктуры Дариуш Климчак.

Как бы там ни было, но эти фискальные меры на темпы перевозок украинских транспортных компаний не очень повлияли, хотя и добавили бюрократических хлопот по информационному сопровождению транспортировки грузов и потерю времени во время остановок на проверки. Поэтому перевозчики Польши прогнозируют дальнейшее падение спроса на их услуги в Евросоюзе.

Опыт поляков решили позаимствовать и румыны. В январе 2025 года Румыния запускает серьезные меры контроля и штрафов на перевозки. Местная система e-Transport теперь будет отслеживать не только внутренние, но и международные автомобильные перевозки грузов, в т.ч. числе транзитные.

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С 1 июля 2024 года несоблюдение правил этой системы связано с высокими финансовыми штрафами: от 10 000 лей (88,7 тыс. грн) до 50 000 лей (443,5 тыс. грн) для физических лиц и от 20 до 100 тыс. лей (от 177,31 до 886,7 тыс. грн) для юридических лиц.

Основанием для наложения таких штрафов может быть непредставление данных о товарах, неактуализация информации о транспортном средстве или изменение учетных данных. Также существует основание для конфискации, которая определяется стоимостью незадекларированного товара