Как зарегистрировать груз при перевозке по Польше: инструкция

Начиная с 1 ноября грузовики из Украины, Молдовы, Турции или Казахстана и других стран вне ЕС, не могут передвигаться по дорогам Польши без подключения к государственной электронной системе слежения.

Этой мерой польский транспортный рынок защищается от перевозчиков из третьих стран, которые вопреки правилам часто работают на рынке транспортных услуг Польши без надлежащего разрешения и незаконных каботажных перевозок.

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Чтобы законно перевозить груз на территории Польши согласно новому закону, нужно воспользоваться тем же устройством (боксом или телефоном с приложением e_toll), что и для оплаты польских дорог. А также зарегистрировать авто в системе SENT (на сайте Польской государственной платформы налоговых услуг в системе PUESC) и получить ответ на обращение. Без обратного письма, которое является пропуском для перевозок по территории Польши, двигаться ее дорогами грузоперевозчикам запрещено.

В соответствии с положениями, приведенных в ст. 87 Закона "Об автомобильном транспорте", при осуществлении автомобильной перевозки водитель транспортного средства обязан иметь при себе и предъявить по требованию уполномоченного контролирующего органа:

регистрационный номер (уникальный номер сообщения в реестр RMPD в системе SENT) или документ, заменяющий сообщение, а также подтверждение принятия этого заменяемого документа Главной инспекцией дорожного транспорта (GITD)

на протяжении всего маршрута перевозки, охваченного уведомлением, должна быть обеспечена передача актуальных геолокационных данных транспортного средства, охваченного уведомлением;

транспортное средство должно быть оснащено перевозчиком локатором или иметь внешнюю систему локализации (ЗСЛ).

Кроме того, перевозчик обязан немедленно обновлять данные, содержащиеся в

уведомлении. Перед началом перевозки, водитель обязан включить локатор.

Если неисправность локатора или ЗСЛ длится более 1 часа, водитель должен

немедленно остановиться на ближайшей стоянке или в месте для кратковременной остановки.

Пошаговая инструкция заполнения заявки RMPD в системе PUESC находится здесь

Водитель получит штрафы в следующих случаях:

Осуществление автомобильной перевозки грузов без предъявления регистрационного номера, документа, заменяющего уведомление, или подтверждения его принятия – штраф, указанный в п. 2а приложения 1 к Закону "Об автомобильном транспорте" в размере 1 500 PLN.

Осуществление автомобильной перевозки в случаях, указанных в ст. 28b абз. 1 или 2 Закона "Об автомобильном транспорте", с нарушением обязанности, по ст. 10b Закона "О системе мониторинга автомобильной и железнодорожной перевозки грузов и торговли топливом для отопления" (водитель не включил локатор), или обязанности, указанного в ст. 87 абз. 7 Закона "Об автомобильном транспорте" (водитель не предоставляет контролерам возможности проверить передачу актуальных геолокационных данных и не позволяет проверить оборудование транспортного средства локатором) – штраф, указанный в п. 2b приложения 1 к Закону "Об автомобильном транспорте" в размере 2 000 PLN.

Кроме того, штраф выпишут на компанию или ФЛП, которому принадлежит этот автомобиль: