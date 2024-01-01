Як зареєструвати вантаж під час перевезення Польщею: інструкція

Починаючи з 1 листопада вантажівки з України, Молдови, Туреччини чи Казахстану та інших країн поза ЄС, не можуть пересуватися дорогами Польщі без підключення до державної електронної системи стеження.

Цим заходом польський транспортний ринок захищається від перевізників із третіх країн, які всупереч правилам часто працюють на ринку транспортних послуг Польщі без належного дозволу та незаконного каботажного перевезення.

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Щоб законно перевозити вантаж на території Польщі згідно нового закону, потрібно скористатись тим же пристроєм (боксом чи телефоном з додатком e_toll), що й для оплати польських доріг. А також зареєструвати авто в системі SENT (на сайті Польської державної платформи податкових послуг в системі PUESC) та отримати відповідь на звернення. Без зворотнього листа, яке є перепусткою для перевезень територією Польщі, рухатись її дорогами вантажоперевізникам заборонено.

Відповідно до положень, наведених у ст. 87 Закону «Про автомобільний транспорт», під час здійснення автомобільного перевезення водій транспортного засобу зобов'язаний мати при собі та пред'явити на вимогу уповноваженого контролюючого органу:

реєстраційний номер (унікальний номер повідомлення до реєстру RMPD в системі SENT) або документ, що замінює повідомлення, а також підтвердження прийняття цього замінного документа Головною інспекцією дорожнього транспорту (GITD)

протягом усього маршруту перевезення, охопленого повідомленням, повинна бути забезпечена передача актуальних геолокаційних даних транспортного засобу, що охоплений повідомленням;

транспортний засіб повинен бути оснащений перевізником локатором або мати зовнішню систему локалізації (ЗСЛ).

Крім того, перевізник зобов'язаний негайно оновлювати дані, що містяться в

повідомленні. Перед початком перевезення, водій зобов'язаний увімкнути локатор.

Якщо несправність локатора або ЗСЛ триває понад 1 годину, водій повинен

негайно зупинитися на найближчій стоянці або у місці для короткочасної зупинки.

Покрокова інструкція заповнення заявки RMPD в системі PUESC знаходиться тут

Водій отримає штрафи у таких випадках:

Здійснення автомобільного перевезення вантажів без пред'явлення реєстраційного номера, документа, що замінює повідомлення, або підтвердження його прийняття – штраф, зазначений в п. 2а додатка 1 до Закону «Про автомобільний транспорт» у розмірі 1 500 PLN.

Здійснення автомобільного перевезення у випадках, зазначених в ст. 28b абз. 1 або 2 Закону «Про автомобільний транспорт», з порушенням обов'язку, щодо ст. 10b Закону «Про систему моніторингу автомобільного та залізничного перевезення вантажів і торгівлі паливом для опалення» (водій не увімкнув локатор), або обов'язку, вказаного в ст. 87 абз. 7 Закону «Про автомобільний транспорт» (водій не надає контролерам можливості перевірити передавання актуальних геолокаційних даних та не дозволяє перевірити обладнання транспортного засобу локатором) – штраф, зазначений в п. 2b додатка 1 до Закону «Про автомобільний транспорт» у розмірі 2 000 PLN.

Окрім того, штраф випишуть на компанію чи ФОП, якому належить цей автомобіль: