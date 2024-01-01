Українські перевізники жаліються на репресії польських перевіряючих: що робитимуть у відповідь

Формальною підставою для накладення штрафів стала не так давно введена республікою Польща електронна система моніторингу автомобільних перевезень SENT/RMPD. Причіпки до найменшої помилки у документах, в т.ч. до граматичних, як от пропущена буква чи цифра, лягають в основу штрафу.

Жодних варіантів виправдань польські інспектори не приймають. Мова також не йде й про можливість на місці виправити граматичну помилку чи технічну невідповідність, хоча це не впливає на каботажні перевезення та не перешкоджає польським перевізникам надавати транспортні послуги як всередині країни, так і за її межами.

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З проханням втрутитися в справу керівництво АсМАП (Асоціація міжнародних автоперевізників України) 20 січня звернулося до Віцепрем'єр-міністра, очільника Міністерства розвитку громад та територій Олексія Кулеби, описавши йому в деталях про події на польських дорогах.

З цього ж приводу АсМАП 21 січня звернулася до Посла Республіки Польщі Піотра Лукасевича з листом щодо ситуації зі штрафуванням українських перевізників органами контролю Польщі за дріб’язковими, а подекуди й безпідставними причинами. Мова йде про те, що причіпки польських контролерів на дорогах вигадані та перебільшені, й це не загрожує ринку перевезень польських перевізників і не витісняє їх з цього сегменту послуг.

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Зокрема, вказується про велику кількість штрафів за відсутність відображення сигналу транспортного засобу. Штрафи виносяться за максимальним, безальтернативним розміром по 10 000 злотих (103 468 грн) на підприємства та 2 000 злотих (20 700 грн) на водія.

При цьому у звітах компаній, що обслуговують ці прилади, фіксується безперервне відстежування транспортного засобу у реальному часі, однак працівники органів контролю Польщі не беруть це до уваги.

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Винесення штрафу у 10 000 злотих за 500 метрів "не відображення", тобто зниклого зв’язку, аж ніяк не впливає на каботажні перевезення, оскільки за такий час каботаж чи перевезення третіми країнами всередині ЄС здійснити неможливо. Але штраф за це отримати реально.

Скриншот листів зроблено з відкритих джерел на офіційній сторінці АсМАП в Telegram-каналі. Скриншот: Авто24

В листі керівництво АсМАП висловлює занепокоєння з приводу такого ставлення, оскільки це порушує норми вільної конкуренції на ринку міжнародних перевезень й попросило Посольство вплинути на ситуацію.

В той же день АсМАП надіслав лист до Укртрансбезпеки щодо цієї ситуації й попросив вжити відповідних дзеркальних заходів.

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Запропоновано посилити контроль за дотриманням іноземними перевізниками, зокрема перевізниками Республіки Польща, норм транспортного законодавства, а саме: дотримання режимів праці та відпочинку, виконання каботажних перевезень та перевезень в/з третіх країн, технічний стан транспортних засобів.

Вочевидь, нашим інспекторам тепер доведеться карати сусідів за пропущену букву чи зайву кому або крапку, не кажучи вже за три хвилини перепрацьованого часу.