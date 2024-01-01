"Побег" водителя: ответственность руководителя и последствия для предприятия

Ситуация досадная, но не критическая. Впадать в панику не нужно, но плохие времена наступят, если ничего не делать. Ассоциация международных экспедиторов Украины (АМЭУ) разработала документ, в котором юристы пошагово расписали порядок действий для предприятия и его руководителя.

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Во-первых, следует подать заявление в Национальную полицию по месту регистрации компании с кратким описанием ситуации, аргументацией, что из-за невозврата водителя транспортное средство осталось за границей, компании нанесен ущерб.

Во-вторых, нужно направить в Укртрансбезопасность и Госпогранслужбу копию выписки из ЕРДР или копию заявления и доказательства подтверждения обращения в полицию с объяснительной письмом. Это стоит сделать для того, чтобы Укртрансбезопасность не прекратила доступ соответствующего лицензиата к Единому комплексу информационных систем, а Госпогранслужба не отказывала в будущих пересечениях границы.

В-третьих, следует подготовить заявление о замене водителя в Гостаможслужбу для въезда на транспортном средстве на территорию Украины.

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При этом следует отметить, что такие действия водителей, которые являются призывного возраста и находятся или должны находиться на воинском учете, могут быть квалифицированы по статье "уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период", что признается уголовным преступлением (ст. 336 Уголовного кодекса Украины).

Чтобы руководителю предприятия избежать причастности к участию в указанных действиях, он должен обязательно сообщить в правоохранительные органы. Получив на руки выписку из ЕРДР или документ, подтверждающий обращение руководителя с заявлением в соответствующие органы, руководитель в будущем будет иметь основание принятых им и предприятием мер по факту исчезновения водителя.

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На этом не стоит останавливаться, поскольку свое слово должны сказать юристы предприятия и кадровая служба. В этой ситуации действия водителя, который не вернулся, можно квалифицировать как нарушение трудовой дисциплины и уволить за прогул. Правда, здесь самим не стоит нарушать законодательные нормы и соблюдать процедуру.

Более подробно это расписано в опубликованном документе, за подписью гендиректора АМЭУ Андрея Скидана.