"Втеча" водія: відповідальність керівника та наслідки для підприємства

Ситуація прикра, але не критична. Впадати у паніку не потрібно, але погані часи настануть, якщо нічого не робити. Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ) розробила документ, в якому юристи покроково розписали порядок дій для підприємства та його керівника.

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По-перше, слід подати заяву до Національної поліції за місцем реєстрації компанії з коротким описом ситуації, аргументацією, що через неповернення водія транспортний засіб залишився за кордоном, компанії завдано збитків.

По-друге, потрібно направити до Укртрансбезпеки та Держприкордонслужби копію витягу з ЄРДР або копію заяви та докази підтвердження звернення в поліцію із пояснювальним листом. Це варто зробити для того, щоб Укртрансбезпека не припинила доступ відповідного ліцензіата до Єдиного комплексу інформаційних систем, а Держприкордонслужба не відмовляла у майбутніх перетинах кордону.

По-третє, слід підготувати заяву про заміну водія в Держмитслужбу для вʼїзду на транспортному засобі на територію України.

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При цьому слід зазначити, що такі дії водіїв, які є призовного віку та перебувають або мають перебувати на військовому обліку, можуть бути кваліфіковані за статтею "ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період", що визнається кримінальним злочином (ст. 336 Кримінального кодексу України).

Щоб керівникові підприємства уникнути причетності до участі у зазначених діях, він має обов'язково повідомити правоохоронні органи. Отримавши на руки витяг з ЄРДР або документ, що підтверджує звернення керівника із заявою до відповідних органів, керівник у майбутньому матиме підставу вжитих ним та підприємством заходів щодо факту зникнення водія.

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На цьому не варто зупинятися, оскільки своє слово мають сказати юристи підприємства та кадрова служба. У цій ситуації дії водія, який не повернувся, можна кваліфікувати як порушення трудової дисципліни й звільнити за прогул. Щоправда, тут самим не варто порушувати законодавчі норми й дотримуватись процедури.

Більш детально це розписано в опублікованому документі, за підписом гендиректора АМЕУ Андрія Скідана.