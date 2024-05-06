Суд розглянув позов директора підприємства, оштрафованого ТЦК на 8500 гривень за ненадання транспортного засобу: одна зі сторін конфлікту повелася дуже самовпевнено.

Суть справи полягала в тому, що директор ТОВ (підприємства) звернувся до міського суду з позовом, в якому просив суд визнати протиправною та скасувати постанову ТЦК про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 210-1 КУпАП за порушення положення про військово-транспортний обов`язок та накладення штрафу 8500 грн. Про це в деталях пише "Судово-юридична газета".

Справа дійшла до апеляційного суду. Оскільки з рішенням суду першої інстанції від 7 листопада 2023 року позов директора ТОВ задоволено, то відповідач не погодився з прийнятим судовим рішенням і подав апеляційну скаргу. 26 березня дану справу №240/31476/22 розглянув Шостий апеляційний адміністративний суд.

Відповідно до зазначеної постанови, директор ТОВ, бувши посадовою особою, у період дії воєнного стану відмовився від виконання вимог часткового наряду. У зв`язку з цим, було складено акт про відмову від залучення транспортних засобів і техніки під час мобілізації з метою задоволення потреб Збройних Сил України.

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Як вбачається з матеріалів справи та не заперечується сторонами, директор ТОВ відмовився виконувати вимоги часткового наряду, а також не допустив на територію заводу для проведення огляду, оцінки та подальшого вилучення зазначеного у наряді ТЗ. За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

3.10.2022 дане кримінальне провадження закрито за відсутністю в діях складу кримінального правопорушення, та 17.10.2022 слідчим відділом управління СБУ копії даного кримінального провадження було направлено для проведення перевірки про наявність в діях директора ТОВ ознак адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 210-1 КУпАП.

Закриваючи кримінальне провадження, старшим слідчим слідчого управління СБУ в Житомирській області встановлено, що вимоги до директора ТОВ про необхідність постачання сідлового тягача на потреби ЗСУ, за що, власне, позивача і притягнуто до адміністративної відповідальності, є незаконними, оскільки вчинені без дотримання мобілізаційного законодавства.

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Зокрема, встановлено порушення вимог Положення №1921 – зведений наряд щодо підготовки до передачі транспортних засобів і техніки військовим формуванням на ТОВ не складався та до директора не доводився.

Враховуючи, що в рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК, встановлено незаконність вимог до директора ТОВ про необхідність виконання частково нараду, за невиконання такого останнього не може бути притягнуто і до адміністративної відповідальності.

З огляду на викладені обставини, надання оцінки щодо доречності застосування до даних правовідносин вимог Закону «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» не є визначальним.

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З урахуванням зазначеного, колегія суддів приходить до висновку, що суд першої інстанції в цілому дійшов вірного висновку щодо задоволення позовних вимог. Крім того, згідно з ч. 2 ст. 77 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача. Своєю чергою, відповідачем не доведено правомірності свого рішення.