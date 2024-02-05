Київський районний суд Одеси розглянув позов щодо водія, котрий не пред’явив поліціянту документів на право керування і не застосував до нього жодних заходів впливу.

Забігаючи наперед, відразу зазначимо висновок суду: якщо водій не пред’явив патрульному поліції документи на право керування, то це не вважається злісною непокорою. Як в подробицях повідомляє профільна "Судово-юридична газета", відмова водія пред’явити на місці зупинки документи на право керування "не може кваліфікуватись адміністративним правопорушенням за статтею 185 КУпАП".

А тепер до суті справи. Повідомляється, що водія зупинили за порушення правила дорожнього руху. Однак той на вимогу працівника поліції відмовився показати посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Такий вчинок інспектор визнав за злісну непокору і склав протокол за статтею 185 КУпАП. Там йдеться про відповідальність за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов'язків.

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На перший погляд, ніби все чинно та законно. Однак при розгляді справи Київський районний суд м. Одеси зробив висновок, що "невиконання вимоги пред'явити посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу не може бути кваліфіковано за ст. 185 КУпАП, оскільки підпадають під частину 1 статті 126 КУпАП" (Рішення від 02.11.2022 у справі №947/24164/22).

На підставі цього суд визнав неправильну кваліфікацію дій водія в частині непред'явлення документів на право керування. Впровадження за справою закрито, до водія жодних заходів впливу не вжито.

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Тут є ще одна цікава деталь справи. Якщо суд визнав дії працівника поліції неправомірними, то водій може вимагати в суду винести окрему ухвалу щодо проведення перевірки та вжиття до такого інспектора заходів дисциплінарного впливу. У такому випадку керівництво відповідного органу поліції зобов’язане провести службове розслідування та при підтвердженні фактів неправомірних дій інспектора притягнути його до відповідальності.